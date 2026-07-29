Thái Nguyên T&T thắng kịch tính, tốp đầu toàn thắng ở giải nữ VĐQG 2026

Lượt 9 Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 chứng kiến các ứng viên vô địch cùng giành trọn 3 điểm. TP.HCM I giữ vững ngôi đầu, trong khi Thái Nguyên T&T và Hà Nội I tiếp tục bám đuổi.

Chiều 29/7, lượt trận thứ 9 Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 diễn ra với ba cặp đấu hấp dẫn. Không có bất ngờ xảy ra khi các đội bóng thuộc nhóm dẫn đầu gồm TP.HCM I, Hà Nội I và Thái Nguyên T&T đều giành chiến thắng để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch.

Trên sân nhà, Thái Nguyên T&T có màn tiếp đón Than KSVN trong trận đấu đầy kịch tính. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và có bàn mở tỷ số ở phút 17 sau pha dứt điểm của Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Tuy nhiên, Than KSVN nhanh chóng đáp trả. Phút 27, Trần Nhật Lan lập công đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, giúp hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 1-1.

Sang hiệp hai, Than KSVN bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ pha ghi bàn của Hải Yến. Trong thế bị dẫn, Thái Nguyên T&T dồn toàn lực tấn công và tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đối phương.

Những nỗ lực của đội bóng xứ chè được đền đáp khi Thúy Hằng hoàn tất cú đúp để cân bằng tỷ số 2-2. Đến phút bù giờ thứ hai, Ngọc Minh Chuyên tỏa sáng với bàn thắng quyết định, mang về chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Thái Nguyên T&T.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, TP.HCM I tiếp tục cho thấy sức mạnh vượt trội trước Hà Nội II. Đội bóng của HLV Kim Chi sớm định đoạt trận đấu chỉ sau hơn 10 phút khi Thùy Linh, Gabriel và Thùy Trang liên tiếp ghi bàn, tạo lợi thế dẫn trước 3-0.

Sau giờ nghỉ, TP.HCM I vẫn duy trì sức ép. K'Thủa lập cú đúp, trong khi Bảo Châu và Quỳnh Anh cũng điền tên lên bảng tỷ số, giúp đội bóng thành phố mang tên Bác khép lại trận đấu bằng chiến thắng đậm 7-0. Kết quả này giúp TP.HCM I tiếp tục vững vàng ở vị trí số một trên bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu.

Trong khi đó, Hà Nội I có chuyến làm khách trước TP.HCM II. Dù không sử dụng đội hình mạnh nhất ngay từ đầu, đại diện Thủ đô vẫn kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Hà Nội I tăng tốc trong hiệp hai. Biện Thị Hằng và Phạm Hải Yến lần lượt lập công giúp đội khách dẫn trước 2-0. Những nỗ lực của TP.HCM II chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số ở cuối trận do công của Ngọc Diệp, trước khi chấp nhận thất bại 1-2.

Khép lại lượt trận thứ 9, nhóm dẫn đầu của Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 không có nhiều xáo trộn. TP.HCM I tiếp tục giữ ngôi đầu, trong khi Hà Nội I và Thái Nguyên T&T vẫn duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch khi cùng giành trọn 3 điểm.