Thái Nguyên T&T giải cơn khát chiến thắng, bám đuổi nhóm đầu đầy quyết tâm

Thái Nguyên T&T đã có chiến thắng đầu tiên tại Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 khi vượt qua đối thủ trong lượt trận thứ hai.

Sau lượt trận mở màn chưa đạt được kết quả như mong đợi, Thái Nguyên T&T bước vào vòng đấu thứ hai của Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Đội bóng xứ trà hiểu rằng trong cuộc đua đường dài của mùa giải năm nay, bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến họ gặp bất lợi trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Chiến thắng mang ý nghĩa giải tỏa

Trên sân Cửa Ông, Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) tiếp đón Thái Nguyên T&T trong trận đấu cả hai đều đặt mục tiêu giành 3 điểm. Ngay ở phút thứ 3, Nguyễn Thị Hải Yến sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà. Chỉ 7 phút sau, Bích Thùy nhanh chóng có bàn gỡ cho Thái Nguyên T&T. Đến phút 23, vẫn là Hải Yến lập công giúp Than KSVN một lần nữa tái lập thế dẫn trước. Đây là trận đấu mà Nguyễn Thị Bích Thùy tỏa sáng rực rỡ. Phút 44, vẫn là cầu thủ sinh năm 1994 lập công gỡ hòa 2-2 cho đội bóng xứ chè.

Sang đến hiệp 2, Bích Thùy hoàn tất cú hat-trick cùng pha lập công của Rebecca giúp Thái Nguyên T&T dẫn trước 4-2. Về cuối thời gian bù giờ, Than KSVN gỡ thêm một bàn và kết thúc trận đấu với thất bại 3-4 đáng tiếc.

Ba điểm có được không chỉ giúp Thái Nguyên T&T cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tạo cú hích lớn về mặt tinh thần cho chặng đường phía trước.

Cuộc đua vô địch bắt đầu nóng lên

Mùa giải 2026 đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý của bóng đá nữ Việt Nam khi lần đầu tiên áp dụng thể thức sân nhà – sân khách. Điều này giúp các đội bóng có thêm cơ hội cọ xát và mang bóng đá nữ đến gần hơn với người hâm mộ địa phương. Giải đấu năm nay quy tụ 7 đội gồm Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than KSVN, Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I và TP.HCM II.

Với lực lượng được đầu tư mạnh trong những năm gần đây, Thái Nguyên T&T được xem là một trong những ứng cử viên đáng gờm cho cuộc đua vô địch. Đội bóng này cũng vừa có màn trình diễn tích cực tại Cúp Quốc gia nữ 2026, cho thấy tham vọng cạnh tranh sòng phẳng với những thế lực truyền thống như Hà Nội I hay TP.HCM I.

Chiến thắng ở lượt trận thứ hai vì thế mang ý nghĩa rất lớn. Nó không chỉ giúp Thái Nguyên T&T giải tỏa áp lực sau vòng đấu đầu tiên mà còn khẳng định quyết tâm bám đuổi nhóm dẫn đầu. Trong bối cảnh mùa giải còn rất dài và các đội sẽ phải thi đấu vòng tròn hai lượt, mỗi điểm số đều có giá trị đặc biệt quan trọng.

Nếu duy trì được sự ổn định cùng hiệu quả trong khâu ghi bàn, Thái Nguyên T&T hoàn toàn có thể trở thành đối trọng đáng gờm trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Chiến thắng ở vòng hai có thể chỉ là bước khởi đầu, nhưng nó cho thấy đội bóng xứ trà đã sẵn sàng tăng tốc trong hành trình chinh phục những mục tiêu lớn của mùa giải năm nay.

Hà Nội I và TP.HCM I tiếp tục khẳng định sức mạnh

Bên cạnh chiến thắng nghẹt thở của Thái Nguyên T&T trước Than KSVN, lượt trận thứ hai Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 còn chứng kiến sự áp đảo của hai ứng viên vô địch hàng đầu là Hà Nội I và TP.HCM I.

Ở trận đấu diễn ra sớm, Hà Nội I tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua TP.HCM II 2-1. Với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm và chất lượng chuyên môn vượt trội, đội bóng Thủ đô kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian và giành chiến thắng để duy trì thành tích toàn thắng sau hai lượt trận. Kết quả này giúp Hà Nội I tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu, đồng thời khẳng định tham vọng đòi lại ngôi hậu từ tay TP.HCM I.

Trong khi đó, đương kim vô địch TP.HCM I cũng không bỏ lỡ cơ hội tích lũy điểm số khi đánh bại Hà Nội II với tỷ số 2-0. Dù vấp phải sự chống trả quyết liệt từ đối thủ trẻ trung của bóng đá nữ Hà Nội, đoàn quân của HLV Kim Chi vẫn biết cách tạo ra khác biệt bằng kinh nghiệm và bản lĩnh. Chiến thắng này giúp TP.HCM I tạm thời trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, đồng thời kéo dài mạch khởi đầu thuận lợi của mình tại mùa giải năm nay.

Sau hai lượt đấu, cuộc đua vô địch đang dần hình thành thế "tam mã" giữa TP.HCM I, Hà Nội I và Thái Nguyên T&T. Trong đó, TP.HCM I và Hà Nội I vẫn cho thấy sự ổn định đáng nể, còn Thái Nguyên T&T chứng minh họ đủ sức tạo ra thách thức với bất kỳ đối thủ nào sau màn ngược dòng đầy cảm xúc trước Than KSVN.