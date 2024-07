Thái Lan và Malaysia liệu sẽ “cố tình thua” để né Indonesia ở bán kết?

"U19 Thái Lan và Malaysia cố tình thua để né Indonesia ở bán kết giải Đông Nam Á?" – đây là tiêu đề bài viết vừa được tờ Okezone (Indonesia) đăng tải sáng 24/7.

Bài viết bày tỏ mối nghi vấn rằng cả Thái Lan lẫn Malaysia đều không muốn thi đấu ở lượt cuối bảng C diễn ra chiều mai (25/7).

"U19 Thái Lan và Malaysia có thể cố tình thua để tránh Indonesia tại bán kết. Trước cuộc đối đầu trước tiếp, cả Thái Lan và Malaysia đều đã chắc chắn đi tiếp vào bán kết. Việc giành 6 điểm là đủ để họ có thể đứng nhất trong danh sách các đội nhì bảng.

Trận đấu diễn ra chiều 25/7 sẽ quyết định ngôi đầu bảng C. U19 Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Juan Torres Garrido đang vượt trội về hiệu số bàn thắng bại so với U19 Thái Lan, cụ thể là +16 so với +7.

Một trận hòa là đủ để Malaysia đứng nhất bảng. Tuy nhiên, Malaysia và tất nhiên là cả Thái Lan đều có thể chọn thua để tránh Indonesia ở bán kết. Indonesia với tư cách đội chủ nhà đang có lợi thế và được đánh giá rất cao" – trang Okezone viết.

Trang Okezone cho rằng U19 Malaysia và Thái Lan có thể cố tình thua để né Indonesia tại bán kết.

Tờ báo xứ Vạn đảo cũng khen ngợi U19 Indonesia, đồng thời gửi lời cảnh báo tới các đối thủ:

"Sự cổ vũ từ hàng chục nghìn CĐV chật kiens sân Gelora Bung Tomo, Surabaya có khả năng khiến các đối thủ phải kinh ngạc. Ngoài yếu tố CĐV, chất lượng của U19 Indonesia là điều không cần phải nghi ngờ. Đội do Indra Sjafri huấn luyện đã toàn thắng vòng bảng với những tỷ số đầy hủy diệt.

Nếu đứng nhì bảng, chẳng phải Thái Lan và Malaysia cũng gặp khó khăn khi phải chạm trán Australia ở vòng bảng hay sao? Điều này là đúng, bởi Australia cũng vượt trội ở bảng B, bằng chứng là chiến thắng 6-2 trước U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, ở cấp độ U19, khả năng để Thái Lan hay Malaysia đánh bại Australia là khá rộng mở. Hơn nữa, trận bán kết gặp Australia diễn ra buổi chiều, nên U19 Australia dưới sự dẫn dắt của Trevor Morgan sẽ chịu nhiều ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng. Đây là điều kiện gây ra khó khăn nhiều hơn cho Australia".

U19 Indonesia đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Hiện tại, U19 Indonesia vẫn đang nắm lợi thế không nhỏ về lịch thi đấu so với các đối thủ. Đội chủ nhà được nghỉ 3 ngày trước bán kết (diễn ra lúc 19h30 ngày 27/7) trong khi Thái Lan hoặc Malaysia chỉ có 1 ngày nghỉ trước bán kết.

Với U19 Việt Nam, toàn đội đã chính thức bị loại sau 2 lượt trận. Trận cuối gặp Lào vào chiều nay (24/7) chỉ còn mang nhiều ý nghĩa danh dự với Công Phương cùng các đồng đội.