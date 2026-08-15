Thái Lan tố bị truyền thông Singapore quay lén chiến thuật trước bán kết ASEAN Cup 2026

Trước thềm trận bán kết ASEAN Cup 2026, sức nóng giữa đội tuyển quốc gia Singapore và Thái Lan không chỉ tập trung trên mặt cỏ mà còn lan tỏa mạnh mẽ ở khu vực hậu trường. Cụ thể, truyền thông xứ chùa vàng tố cáo giới báo chí chủ nhà có hành vi quay lén, thu thập trái phép thông tin chiến thuật của bầy Voi chiến.

Người trực tiếp đưa sự việc này ra ánh sáng là Wisrut Sinphongphorn, một cây bút thể thao kỳ cựu từng có thời gian dài công tác tại tờ báo danh tiếng Siam Sport. Trong quãng thời gian theo chân của đội tuyển Thái Lan, Wisrut đã đặc biệt lưu tâm đến những động thái bất thường bên lề sân cỏ vào buổi tập chiều ngày 14/8.

Theo ghi chép của cây viết này, ở buổi tập mới nhất, ban tổ chức chỉ cho phép truyền thông ghi hình 15 phút. Sau đó, tuyển Thái Lan đóng cửa tập luyện kín. Nhưng nhà báo Thái Lan khẳng định một số phóng viên Singapore vẫn cố nán lại. “Những người này di chuyển lên khu vực tầng 2, nơi vốn dĩ bị cấm quay phim, chụp ảnh, rồi sử dụng các thiết bị có ống kính zoom xa để lén lút quan sát toàn bộ buổi tập kín của đội khách”, Wisrut Sinphongphorn khẳng định.

"Đi thi đấu ở nước ngoài đòi hỏi rất nhiều sự cẩn thận. Chúng ta không chỉ đối phó với thời tiết, điều kiện sân vận động, mà còn phải dè chừng cả sự tinh vi của truyền thông sở tại".

Singapore và Thái Lan sẽ đọ sức ở sân Jalan Besar vào tối 15/8

Những thông tin cần được kiểm chứng, nhưng nó cũng phản ánh phần nào sự căng thẳng trước màn so tài vào 15/8 tại sân Jalan Besar, nơi mà cả 2 đều muốn giành một kết quả khả quan. Đáng chú ý, Jalan Besar vốn là mảnh đất lưu giữ những ký ức buồn của bóng đá Thái Lan. Chính tại thánh địa này vào năm 2012, Singapore đã từng gieo sầu cho "Voi chiến" bằng chiến thắng vang dội 3-1 ở chung kết lượt đi AFF Cup.

Những lần khác Thái Lan cũng thắng Singapore, nhưng đó là các trận đấu diễn ra ở sân Quốc gia Singapore hoặc tại Rajamangala. Vì vậy, chuyến đi đến Jalan Besar lần này hứa hẹn sẽ rất khắc nghiệt và tuyển Thái Lan có lý do để giữ kín mọi mảng miếng của mình.

HLV Kim Sang-sik cũng từng ‘do thám’ Indonesia Sau trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, truyền thông Indonesia nhắc lại chi tiết đáng chú ý khi HLV Kim Sang-sik đã xuất hiện trong cả 2 trận đầu tiên của HLV John Herdman ở xứ vạn đảo (thắng Oman 3-0 và Mozambique 1-0). Khi ấy, HLV người Hàn Quốc có mặt trên khán đài và ghi chép về lối chơi của Indonesia dưới thời HLV mới nhằm phục vụ cho màn đọ sức tại ASEAN Cup 2026. Nhưng động thái của HLV trưởng tuyển Việt Nam được truyền thông Indonesia khen ngợi về sự tận tụy, chu đáo.