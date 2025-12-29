Thái Lan thiếu hàng loạt trụ cột, đối mặt thách thức lớn tại VCK U23 châu Á 2026

U23 Thái Lan sẽ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6-1 đến 24-1-2026 trong bối cảnh lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng. Theo danh sách triệu tập do HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul công bố, đội bóng xứ Chùa Vàng thiếu vắng khoảng 10 cầu thủ trụ cột so với lực lượng từng thi đấu tại SEA Games 33. Nhiều gương mặt quan trọng không thể góp mặt, trong đó có Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok, Seksan Ratree, Waris Choolthong, Chanon Tamma cùng thủ môn Sorawat Phosaman.

U23 Thái Lan cũng vừa có hành trình đáng quên tại SEA Games 33 trên sân nhà. Tấm HCB của họ là thất bại cay đắng, khi đã dẫn U23 Việt Nam 2-0 ở Chung kết rồi thua ngược 2-3.

Đáng chú ý, Yotsakorn Burapha là chân sút nổi bật của U23 Thái Lan tại SEA Games 33 với 6 bàn thắng, được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hàng công. Nguyên nhân chính của tình trạng thiếu hụt lực lượng này đến từ việc các CLB trong nước không nhả cầu thủ do VCK U23 châu Á không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, bên cạnh đó là một số trường hợp gặp chấn thương không kịp hồi phục.

Với nhiều trụ cột vắng mặt, U23 Thái Lan buộc phải mang đến giải đội hình có độ tuổi trung bình rất trẻ, được đánh giá là một trong những đội hình non kinh nghiệm nhất của họ trong các lần dự U23 châu Á. Điều này khiến hành trình của đội bóng xứ Chùa Vàng tại giải đấu sắp tới được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là khi rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của các đối thủ mạnh như U23 Australia, U23 Iraq và U23 Trung Quốc.