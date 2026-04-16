Thái Lan thăng hoa, vô địch giải FIFA trên sân nhà

Tuyển nữ Thái Lan đã có cái kết trọn vẹn cho hành trình tại FIFA Series 2026 khi đánh bại CHDC Congo với tỷ số 2-0 trong trận chung kết. Giải đấu lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trên sân nhà, và thầy trò HLV Nettipong Sritongin đã tận dụng tối đa lợi thế để khẳng định vị thế.

Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình, triển khai lối chơi tấn công nhằm sớm tạo lợi thế. Sự cơ động của hàng tiền vệ giúp Thái Lan kiểm soát bóng tốt hơn, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Phút 4, họ đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng đáng tiếc cú dứt điểm trong vòng cấm lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Dù vậy, CHDC Congo không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi cho thấy sự khó chịu với những pha phản công tốc độ và nền tảng thể lực tốt. Điều này khiến thế trận trở nên cân bằng hơn trong phần còn lại của hiệp một. Thái Lan vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn, đặc biệt từ các tình huống cố định, nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, thế trận không thay đổi khi Thái Lan tiếp tục duy trì sức ép. Sau nhiều nỗ lực, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 60. Từ một quả phạt góc bên cánh trái, bóng được treo chính xác vào vòng cấm để cầu thủ Thái Lan bật cao đánh đầu, mở tỷ số trận đấu. Đây là phần thưởng xứng đáng cho thế trận lấn lướt mà đội chủ nhà tạo ra.

Có bàn dẫn trước, Thái Lan thi đấu tự tin và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trong khi đó, CHDC Congo buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, qua đó để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Điều này tạo điều kiện để đội chủ nhà triển khai các pha phản công nguy hiểm.

Phút 90+4, chiến thắng được ấn định cho Thái Lan với một pha lập công đẹp mắt. Cầu thủ đội chủ nhà tự tin đi bóng từ xa trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Bàn thắng này không chỉ khép lại trận đấu mà còn hoàn tất màn trình diễn thuyết phục của đội bóng xứ chùa Vàng.

Chức vô địch FIFA Series 2026 là thành quả xứng đáng cho những gì tuyển nữ Thái Lan đã thể hiện xuyên suốt giải đấu. Trước đó, họ cũng gây ấn tượng mạnh khi thắng đậm New Caledonia 4-0 ở vòng đấu trước, qua đó tiến vào trận chung kết với phong độ cao.

Không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu, chiến thắng này còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá nữ Thái Lan trong quá trình hội nhập quốc tế. Việc đăng cai và vô địch một giải đấu thuộc hệ thống FIFA là bước đệm quan trọng để đội bóng này hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai, trong đó có tham vọng trở lại sân chơi World Cup.

Với màn trình diễn thuyết phục trên sân nhà, tuyển nữ Thái Lan không chỉ lên ngôi vô địch mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng vươn tầm của mình trên bản đồ bóng đá nữ thế giới.