"Thái Lan sẽ gặp khó trước Singapore, nhưng vẫn chiến thắng sát nút"

BLV Quang Huy cho rằng dù được chơi trên sân nhà, Singapore vẫn sẽ chủ động chơi phòng ngự chặt phản công nhanh trước Thái Lan.

Lúc 20h00 hôm nay, Thái Lan sẽ có chuyến làm khách trước Singapore ở lượt đi Bán kết AFF Cup 2026. Nói về Singapore - đội bóng có thể coi như "ngựa ô" ở giải năm nay, BLV Quang Huy chia sẻ:

"HLV Gavin quả thật là một HLV trẻ tuổi và cũng đã chứng tỏ được tài năng của mình. Những trận đấu vừa rồi, Singapore đã hòa cả Việt Nam và Indonesia. Với tôi, việc Singapore vượt qua Indonesia, tức là có cùng điểm nhưng vượt lên về chỉ số để giành quyền vào bán kết, là một điều bất ngờ.

Singapore vào bán kết thay vì Indonesia, công của Gavin rất lớn. Ông xây dựng cho đội bóng của mình một cách chơi kỷ luật và chặt chẽ. Bên cạnh những trận hòa xuất sắc với Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình và với Indonesia, Singapore còn có những chiến thắng ấn tượng. Trong 10 trận đấu gần nhất, họ chỉ thua đúng một trận. Đó là dấu ấn rất rõ của HLV trẻ Gavin.

Ở trận bán kết lượt đi trên sân Singapore, tôi nghĩ Thái Lan cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Tất nhiên, chúng ta đều thấy Thái Lan là đội cửa trên và Singapore nhiều khả năng vẫn sẽ chơi theo kiểu tập trung phòng ngự. Cứ phòng ngự trước, thử thách sự kiên nhẫn của đối phương, xem đối phương có thể kiên nhẫn đến đâu, rồi sau đó chờ cơ hội để tung ra đòn phản công.

Singapore gây khó khăn cho Việt Nam ở vòng bảng.

Chúng ta nhớ lại trận đấu với Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Singapore đã chơi một thứ bóng đá khiến chúng ta rất nản lòng, còn các cầu thủ Việt Nam cũng không thể hiện được đúng sức. Ban đầu, chúng ta có những cơ hội, nhưng càng đá càng nản. Trong khi đó, đội bạn càng chơi càng tỉnh táo. Thậm chí đến cuối trận, khung thành của Nguyễn Filip còn có những thời điểm bị đe dọa hết sức nguy hiểm.

Singapore có thể sẽ tiếp tục chơi theo cách như vậy khi gặp Thái Lan, dù lần này họ được thi đấu trên sân nhà Jalan Besar. Sân bóng này hiện không còn sử dụng mặt cỏ nhân tạo như trước mà đã chuyển sang cỏ tự nhiên".

Thái Lan sẽ thắng ở cả 2 lượt trận Bán kết?

Dù cảnh báo Thái Lan sẽ gặp khó khăn trên sân Singapore, BLV Quang Huy vẫn dự đoán chiến thắng cho Voi chiến:

"Thái Lan thì thực ra họ vẫn vẫn thiếu một số cầu thủ quan trọng, những khuôn mặt rất là quen thuộc ờ Thái League ấy. Các câu lạc bộ người ta không lành như V.League đâu. Không phải giải FIFA là họ không nhả cầu thủ. Thành ra Thái Lan dự AFF Cup lần này đội hình không phải là mạnh nhất.

Mặc dù vậy, bất cứ sân chơi nào ở khu vực Đông Nam Á thì Thái Lan vẫn là "ông kẹ" đấy. Bây giờ thì Việt Nam vượt qua Thái Lan nhiều rồi. Nhưng nếu mà nói một đối thủ mạnh của Việt Nam, đối thủ xứng tầm để mà hẹn gặp nhau ở chung kết thì vẫn là Thái Lan.

Tôi nghĩ là Singapore sẽ áp dụng lối đá kỷ luật và một cái lối chơi có thể làm nản lòng Thái Lan nhưng Thái Lan sẽ thắng trong cả hai trận đấu. Ờ trận đấu đá trên sân Singapore, về lý thuyết sẽ vất vả hơn nhưng mà Thái Lan cũng sẽ thắng để tạo lợi thế cho trận lượt về tại sân nhà của Thái Lan. Đó là dự đoán của tôi. Tôi đoán Thái Lan thắng sát nút ở trận lượt đi tại Singapore, có thể là 2-1".