Thái Lan nghẹt thở hạ Australia trong "mưa bàn thắng", lộ diện địch thủ cuối của tuyển Việt Nam

Trận bán kết giữa Thái Lan và Australia (20h00) diễn ra đúng với kỳ vọng về một màn đối đầu giàu tốc độ và va chạm, nơi hai trường phái đối lập tạo nên thế trận hấp dẫn từ những phút đầu. Đội chủ nhà nhanh chóng áp đặt lối chơi, và ngay phút 3, Muhammad Osamanmusa đã khiến khán giả phải bật dậy với pha xoay người dứt điểm kỹ thuật, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Australia không hề lép vế. Họ tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công, khiến thế trận trong khoảng 10 phút đầu khá cân bằng. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 9 khi Itticha Praphaphan tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương (lọt bóng chui qua háng dù không quá hiểm) để mở tỷ số cho Thái Lan.

Lợi thế của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Chỉ 2 phút sau, Australia đáp trả bằng một pha phản công mẫu mực: Garner kiến tạo để Jacob Harb băng vào đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1. Những phút cuối hiệp 1, Thái Lan dồn ép liên tục với hàng loạt pha bắn phá, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Australia khiến tỷ số 1-1 được giữ nguyên khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, sức ép của Thái Lan cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút 31, Osamanmusa sửa sai sau cơ hội bị bỏ lỡ đầu trận bằng cú sút chìm hiểm hóc, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 2-1. Đà hưng phấn giúp Thái Lan nhanh chóng gia tăng cách biệt. Phút 33, Mitada Piromyu tận dụng khoảng trống nơi hàng thủ Australia để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đó. Australia cho thấy tinh thần không bỏ cuộc khi rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 34, với cú sút phạt đền thành công của Jacob Harb, hoàn tất cú đúp cá nhân. Tuy nhiên, ngay sau đó, Thái Lan tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi Sarawut tung cú dứt điểm một chạm đầy uy lực, tái lập khoảng cách hai bàn, nâng tỷ số lên 4-2 (36').

Những phút cuối trận là màn “tất tay” của Australia khi họ chuyển sang chơi power-play. Chiến thuật này phát huy hiệu quả ở phút 38, khi Ethan De Melo tận dụng sai lầm của hàng thủ Thái Lan để rút ngắn còn 3-4. Tuy nhiên, quỹ thời gian còn lại là không đủ để đội bóng châu Đại Dương tạo nên cú lội ngược dòng.

Chung cuộc, Thái Lan giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 sau màn rượt đuổi tỷ số giàu cảm xúc, qua đó giành quyền vào chung kết gặp Indonesia. Đây sẽ là cơ hội để đội chủ nhà đòi lại món nợ trước đối thủ từng khiến họ ôm hận ở đấu trường khu vực, đồng thời khẳng định vị thế số một Đông Nam Á.

Với Australia, thất bại này khép lại hành trình đáng khen của một tập thể chơi kỷ luật và giàu thể lực. Còn với Thái Lan, chiến thắng không chỉ đến từ chất lượng chuyên môn, mà còn là bản lĩnh ở những thời điểm quyết định – yếu tố giúp họ luôn là thế lực hàng đầu của futsal khu vực.

Theo lịch, trận Chung kết giữa chủ nhà Thái Lan vs Indonesia diễn ra lúc 20h00 ngày 12/4. Cùng ngày lúc 17h00 là trận tranh hạng ba giữa Việt Nam vs Australia. Trước đó ở khung 17h00 hôm nay, Việt Nam thua 2-3 trước Indonesia.