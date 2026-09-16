Thái Lan lội ngược dòng ngoạn mục, “đặt một chân” vào tứ kết ASIAD

Thủng lưới 2 bàn đầy hớ hênh nhưng các cầu thủ Thái Lan lại thi đấu bùng nổ để tạo ra màn lội ngược dòng cực kỳ ấn tượng, qua đó nắm lợi thế rất lớn tại ASIAD 2026.

Tại bảng A môn bóng đá nam ASIAD 2026, chủ nhà Nhật Bản có trình độ quá vượt trội, gần như chắc chắn sẽ đứng đầu bảng. Do vậy, 3 đội còn lại gồm Thái Lan, Kyrgyzstan và Hồng Kông (Trung Quốc) phải cạnh tranh quyết liệt cho vị trí nhì bảng để giành suất đi tiếp.

Tại lượt trận mở màn, U23 Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với Kyrgyzstan. Thế nhưng, “Voi chiến” lại gặp vô vàn khó khăn, suýt chút nữa phải chịu một thất bại nghiệt ngã.

Suốt trận đấu, Thái Lan kiểm soát bóng ít hơn đối thủ (chỉ 46%) nhưng lại tung ra tới 10 pha dứt điểm trong đó 5 trúng đích, còn Kyrgyzstan thực hiện được 12 pha dứt điểm với 5 trúng đích.

Thời điểm đầu trận, U23 Thái Lan nhập cuộc tốt hơn. Đại diện của Đông Nam Á đẩy cao đội hình lên tấn công, tạo ra một cơ hội vô cùng ngon ăn ngay phút thứ 3, nhưng đáng tiếc là Thanakrit lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Với tuyến giữa chơi cơ động và khả năng phối hợp ít chạm, “Voi chiến” tiếp tục tạo ra sức ép lớn lên phần sân của Kyrgyzstan. Tuy nhiên, các chân sút áo xanh lại tỏ ra rất vô duyên, liên tiếp bỏ lỡ cơ hội trong thế đối mặt.

Mải mê tấn công mà không ghi được bàn, U23 Thái Lan phải trả giá bằng bàn thua ở phút 23. Đội bóng từ Trung Á tổ chức phản công nhanh, và Iskandarbekov Kyduret đã tung cú dứt điểm căng và chìm đánh bại thủ môn U23 Thái Lan ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

U23 Thái Lan thi đấu không tốt trong hiệp 1 và đầu hiệp 2, phải nhận 2 bàn thua.

Bàn thắng bước ngoặt giúp Kyrgyzstan chơi hưng phấn, trong khi các cầu thủ Thái Lan dường như lại căng cứng về tâm lý. Thế trận đã đổi chiều và chính Kyrgyzstan lúc này mới là đội kiểm soát trận đấu.

Khó khăn cho Thái Lan được nhân lên gấp đôi ở thời điểm ngay sau giờ nghỉ khi Kyrgyzstan có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Phút 47, từ một tình huống đá phạt góc, các cầu thủ áo xanh phòng ngự không tốt, tạo cơ hội để Balbakov Atiner ghi bàn.

Việc bị dẫn 2 bàn đẩy U23 Thái Lan vào thế khó. Lúc này, chắc hẳn khá nhiều người hâm mộ đã nghĩ về kịch bản “Voi chiến” sẽ phải chịu thất bại. Song, bất ngờ rất lớn lại xảy đến ở những phút sau đó.

Với quyết tâm tấn công để lội ngược dòng, U23 Thái Lan bất ngờ khiến đối thủ choáng váng bằng 3 bàn thắng liên tiếp.

Phút 55, Thái Lan ghi bàn gỡ đầu tiên từ một pha đá phạt chếch phía cánh trái. Mamah Jennahafee là người tỏa sáng với pha đánh đầu hiểm hóc không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Bàn gỡ khiến tinh thần của các cầu thủ Thái Lan phấn chấn hơn hẳn. Chỉ khoảng hơn 10 phút sau, họ tiếp tục có bàn san bằng cách biệt nhờ pha solo đẳng cấp của Wongasa Paripan.

U23 Thái Lan thi đấu bùng nổ sau khi chịu 2 bàn thua.

Đến phút 73, U23 Thái Lan lần đầu tiên vươn lên dẫn trước, cũng nhờ một pha làm bàn ở đẳng cấp cao. Wongasa Paripan đi bóng xâm nhập vòng cấm địa sau đó tung cú dứt điểm ở góc gần đánh bại thủ môn Nurlanbekov Kumanbek nâng tỉ số lên 3-2.

Thế trận đảo chiều quá nhanh và Thái Lan lại trở thành đội nắm lợi thế lớn. Những phút cuối của trận đấu, Kyrgyzstan nỗ lực dâng cao nhưng “Voi chiến” đã dồn toàn lực cho mặt trận phòng ngự.

Các cầu thủ áo xanh thi đấu với đội hình thấp. Họ chơi kỷ luật và chặt chẽ hơn rất nhiều so với thời điểm trước đó. Đây là lý do khiến Kyrgyzstan bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

Chung cuộc, Thái Lan bảo toàn thành quả, tạo ra cú lội ngược dòng đầy ấn tượng với tỷ số 3-2. Kết quả này giúp “Voi chiến” loại được một đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua săn vé vào tứ kết.

Trên lý thuyết, Hồng Kông (Trung Quốc) là đội bị đánh giá thấp nhất bảng. Cơ hội để Thái Lan vượt qua Hồng Kông là rất sáng. Do đó, có thể coi “Voi chiến” đã đặt một chân vào vòng tứ kết tại ASIAD 2026.

Tỷ số chung cuộc: U23 Thái Lan 3-2 Kyrgyzstan



