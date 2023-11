Thái Lan – Indonesia gặp khó, Việt Nam "sáng" nhất ĐNÁ cho chiến công ở ngày đầu

Trong các đại diện Đông Nam Á, khó khăn nhất sẽ là Myanmar và Singapore. Trong khi Myanmar phải đối đầu Nhật Bản thì Singapore cũng gặp Hàn Quốc. Có thể nói sớm rằng với Myanmar – Singapore, thua ít đã là may chứ chưa tính tới khả năng giành dù chỉ 1 điểm.



Trường hợp của Thái Lan và Indonesia cũng sẽ có nhiều khó khăn, khi hai đại diện ĐNÁ này đều phải đấu các địch thủ "cửa trên".

Thái Lan sẽ đón tiếp Trung Quốc, còn Indonesia làm khách trên sân Iraq. Tất nhiên ở hai trận này, dù khó khăn là có, nhưng hai đại diện ĐNÁ cũng vẫn tồn tại khả năng đoạt điểm số, thậm chí chiến thắng.

Thầy trò HLV Mano Polking hiện đang rất quyết tâm đả bại đối thủ Trung Quốc. Trong khi chính bóng đá Trung Quốc cũng có nhiều luồng ý kiến e sợ có thể sẽ thua Thái Lan.

Iraq thì hẳn là có nhiều tự tin hơn Trung Quốc, khi đấu Indonesia. Nhưng Indonesia dưới tay HLV Shin Tae-yong hiện ngày càng mạnh, khi ngày càng quen với phong cách của chiến lược gia đẳng cấp người Hàn Quốc, đồng thời có nhiều tài năng nhập tịch hơn. Khả năng để Indonesia chiến thắng Iraq khá nhỏ, nhưng khả năng để họ đoạt 1 điểm thì cũng đủ lớn cho đại diện Đông Nam Á phấn đấu.

So với các đại diện ĐNÁ khác, tuyển Việt Nam "dễ thở" nhất!

Trường hợp của tuyển Việt Nam chúng ta và Malaysia ở ngày mở màn vòng loại thứ hai này là tốt hơn hẳn. Trong khi Malaysia đấu Kyrgyz Republic thì tuyển Việt Nam chỉ phải gặp Philippines.

Với trường hợp Malaysia, Kyrgyz Republic vẫn là đội cửa trên so với họ nhưng không mạnh như Trung Quốc hay Iraq. Trên BXH FIFA, Kyrgyz Republic hiện đứng thứ 97. Với ưu thế sân nhà, Malaysia hoàn toàn có thể mang về ít nhất 1 điểm.

Trường hợp thầy trò HLV Troussier là "sáng" nhất so với các đại diện ĐNÁ. Philippines đầu tiên là đội bóng đã quen thuộc với chúng ta. Họ cũng là "cửa dưới" so với tuyển Việt Nam. Trên BXH FIFA thì Philippines hiện đứng thứ 138, so với Việt Nam là 94.

Tuyển Philippines đúng là có ưu thế sân nhà nhưng chủ yếu nằm ở việc đá sân nhân tạo quen thuộc và ngồi yên giữ sức, chứ áp lực từ các khán đài của Philippines không lớn, do NHM nước này không quá hâm mộ bóng đá.

Sức mạnh của Philippines chủ yếu tới từ các cầu thủ nhập tịch. Những cầu thủ này có sức mạnh tương đối và thể hiện ổn. Nhưng điều trừ lớn là đa số họ đã lớn tuổi, phong độ không còn đỉnh cao.

Không khí ở ĐTVN trên đường sang Philippines khá căng thẳng khi sắp đấu trận chính thức đầu tiên dưới thời HLV mới Troussier.

Tóm lại thì sức mạnh của Philippines không được đánh giá cao như tuyển Việt Nam. Cơ hội để tuyển Việt Nam có trọn vẹn 3 điểm vẫn được đánh giá cao hơn, dù phía chúng ta cũng có những lo lắng nhất định.

Ví dụ như đội hình tuyển Việt Nam hiện không quá mạnh, những trụ cột đã có những người qua thời phong độ tốt nhất. HLV Troussier mới đến, nên ông và toàn đội cũng chưa vận hành chiến thuật mới trơn tru…

Song bóng đá mà, chẳng khi nào có thể đảm bảo 100% cho chiến thắng. Ngay việc so với các đại diện Đông Nam Á khác, Việt Nam có được một đối thủ nhẹ ký đã là điều cực kỳ thuận lợi.

Mong rằng với thuận lợi lớn như vậy, thầy trò HLV Troussier sẽ có trọn vẹn 3 điểm ở ngày mở màn, để đầu xuôi, đuôi lọt, thực hiện hành công nhiệm vụ giành vé vào vòng loại cuối mà VFF đặt ra.

