Thái Lan, Indonesia đồng loạt gọi tên, HLV Park Hang-seo sẽ nhắm mắt làm ngơ?

KHI THÁI LAN VÀ INDONESIA CÙNG MUỐN "NGƯỜI ĐẶC BIỆT"

Không lâu sau khi Thái Lan chia tay HLV Masatada Ishii và Indonesia chấm dứt hợp đồng với HLV Patrick Kluivert, truyền thông hai quốc gia này gần như đồng loạt nhắc đến một cái tên quen thuộc ở Đông Nam Á: Park Hang-seo. Hình ảnh vị chiến lược gia người Hàn Quốc – người từng giúp bóng đá Việt Nam thay đổi hoàn toàn vị thế trong khu vực – lại một lần nữa trở thành đề tài nóng bỏng trên mặt báo.

Cả Thái Lan lẫn Indonesia đều đang trong giai đoạn khủng hoảng niềm tin sau những chiến dịch thất bại ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Khi các HLV ngoại thất bại trong việc định hình bản sắc và kết quả, giới truyền thông khu vực ngay lập tức hướng ánh nhìn về “người từng chinh phục Đông Nam Á bằng một tinh thần thép” – HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo làm nên tên tuổi ở Đông Nam Á với ĐT Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Park được nhắc đến như một ứng viên sáng giá cho cả hai chiếc ghế nóng. Trong giai đoạn 2017-2022, ông đã làm được điều mà chưa một HLV Đông Nam Á nào từng làm được: giúp Việt Nam vô địch AFF Cup, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, và đặc biệt là giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Cách ông Park truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần chiến đấu và niềm tự hào dân tộc ở các cầu thủ Việt Nam khiến ông trở thành biểu tượng thành công hiếm có của bóng đá khu vực.

Với Indonesia, điều họ cần nhất là một HLV có khả năng đưa đội tuyển đến một tầm cao mới – không chỉ dựa trên chất lượng cầu thủ nhập tịch mà còn ở bản lĩnh chiến đấu và tổ chức chiến thuật. Còn với Thái Lan, sau khi lối chơi tiki-taka kiểu “ngôi sao” của họ không còn hiệu quả, người Thái lại nhớ đến phong cách thực dụng, hiệu quả và đầy lửa mà ông Park từng áp dụng ở Việt Nam – điều họ đang thiếu.

Park Hang-seo không chỉ giỏi về chiến thuật, mà còn là người hiểu rõ văn hóa Đông Nam Á – nơi mà tài năng không đủ, mà cần cả sự khéo léo trong ứng xử và thích nghi. Ông từng sống, làm việc và thành công ở Việt Nam – một môi trường có nhiều điểm tương đồng với Indonesia và Thái Lan về con người, truyền thông và áp lực xã hội. Chính vì vậy, nếu chỉ xét về năng lực, ông Park thực sự là ứng viên hoàn hảo để vực dậy bất kỳ đội tuyển Đông Nam Á nào đang rơi vào khủng hoảng.

HLV PARK HANG-SEO SẼ "NHẮM MẮT LÀM NGƠ"?

Dù tên tuổi đang được réo gọi khắp nơi, khả năng HLV Park Hang-seo nhận lời dẫn dắt Thái Lan hoặc Indonesia gần như bằng không. Ở tuổi 68, ông đã đi qua thời kỳ đỉnh cao huấn luyện, và quan trọng hơn, ông không còn cảm thấy cần chứng minh thêm điều gì ở Đông Nam Á. Sau khi chia tay tuyển Việt Nam, ông Park vẫn sống sung túc và thanh thản tại Hàn Quốc, thỉnh thoảng trở lại Việt Nam cho các hoạt động bóng đá cộng đồng và giao lưu. Danh tiếng của ông vẫn được giữ vững, thậm chí ngày càng được yêu mến hơn bởi hình ảnh giản dị, gần gũi và đầy tình nghĩa.

Một yếu tố quan trọng khác là bối cảnh bóng đá ở Thái Lan và Indonesia hiện nay quá nhiều rủi ro. Với Indonesia, dù họ đang nổi lên mạnh mẽ nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ lai châu Âu, nhưng cách làm việc của Liên đoàn bóng đá (PSSI) khiến nhiều HLV e ngại. Họ từng sa thải liên tiếp hai HLV Shin Tae-yong và Patrick Kluivert chỉ trong một thời gian ngắn, bất chấp cả hai đều mang lại những tín hiệu tích cực. PSSI dường như theo đuổi chiến lược “đốt cháy giai đoạn”, sẵn sàng hy sinh sự ổn định để chạy theo kỳ vọng World Cup 2026 – điều mà ông Park, người luôn đề cao tính bền vững và kế hoạch dài hạn, chắc chắn không đồng tình.

HLV Park Hang-seo mãi mãi một tình yêu với bóng đá Việt Nam.

Còn ở Thái Lan, câu chuyện còn rối ren hơn. Thai League – vốn từng là niềm tự hào của khu vực – giờ đây chìm trong khủng hoảng. Nhiều CLB sa sút tài chính, khán giả giảm mạnh, trong khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) lại vướng vào hàng loạt lùm xùm nội bộ và bê bối quản lý. Cái cách họ thường xuyên “thay HLV như thay áo”, từ Nishino, Polking đến Ishii, đủ để khiến bất kỳ HLV kinh nghiệm nào cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nhận lời.

Với một người từng trải và hiểu rõ “luật sinh tồn” ở Đông Nam Á như Park Hang-seo, việc bước chân vào những môi trường đầy biến động như thế chẳng khác nào một canh bạc. Ông Park nổi tiếng là người thẳng thắn và coi trọng lòng trung thành – điều mà cả PSSI lẫn FAT đều không thể bảo đảm.

Quan trọng hơn, ở tuổi này, ông Park dường như muốn sống chậm hơn, dành thời gian cho gia đình, cho các dự án cộng đồng và công tác đào tạo trẻ. Ông từng nói rằng mình “đã có đủ những khoảnh khắc vinh quang” trong bóng đá. Còn Việt Nam – nơi ông được gọi là “người hùng” – vẫn là miền đất mà ông luôn cảm thấy gắn bó. Ngay cả khi không còn làm việc ở đây, danh tiếng của ông vẫn giúp ông có nhiều cơ hội hợp tác, tham gia dự án bóng đá và nhận lời mời quảng bá.

Vì thế, viễn cảnh Park Hang-seo khoác áo Thái Lan hay Indonesia, đứng bên đường pitch chỉ đạo trong những trận “derby Đông Nam Á”, nghe có vẻ thú vị, nhưng gần như không thực tế. Ông Park giờ đây không còn cần những chuyến phiêu lưu mới để khẳng định mình – ông đã là biểu tượng, là “ông Park của Đông Nam Á”.

Khi tuổi tác khiến con người ta học được cách chọn bình yên thay vì thách thức, Park Hang-seo dường như đang ở đúng giai đoạn đó. Indonesia và Thái Lan có thể gọi tên ông bao nhiêu lần đi nữa, nhưng với một người từng đi qua đỉnh cao vinh quang và hiểu rõ giá trị của sự ổn định, ông Park có lẽ sẽ chỉ mỉm cười, và… nhắm mắt làm ngơ.