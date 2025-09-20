Thái Lan hưởng lợi thế nào nếu Bích Tuyền không dự SEA Games 33?

Bích Tuyền và Trần Thị Thanh Thuý ăn mừng điểm số trước Thái Lan

Cụ thể theo tờ Thailand News Agency, BTC SEA Games 33 cho biết Việt Nam không đăng ký Việt Nam trong danh sách đoàn tham dự SEA Games 33. Hạn chót đăng ký là ngày 15/9 đã trôi qua.

Truyền thông Thái Lan cũng dẫn lời TGĐ điều hành SEA Games 33 của Thái Lan, Chaiphak Siriwat, đại hội lần này sẽ tiến hành sàng lọc giới tính.

Trước đó ở giải Vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới tại Indonesia, đội tuyển U21 Việt Nam đã bị trừ điểm một số trận với lý do Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đưa ra là có VĐV không đủ tiêu chuẩn thi đấu. Sau vụ việc này, Bích Tuyền đã chủ động xin rút khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải Vô địch thế giới diễn ra cuối tháng 8.

VĐV bị xác định không đủ điều kiện thi đấu ở giải U21 thế giới là Đặng Thị Hồng. Cô mới đây bị FIVB đình chỉ thi đấu các giải thuộc hệ thống này, do đó hiện cũng tạm thời dừng tham dự các giải trong nước của VFV (Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam).

Về trường hợp các VĐV đăng ký tham dự SEA Games 33, VFV cho biết sẽ thực hiện tuân theo các quy định của BTC đại hội.

Nguyễn Thị Bích Tuyền là VĐV đóng góp nhiều vào các thành tích của bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian qua. Gần nhất cô giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu đánh bại Thái Lan khi 2 đội chạm trán nhau tại giải Vô địch nữ Đông Nam Á, SEA V-League 2025. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có màn ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước đội hình gồm đủ các VĐV mạnh nhất của Thái Lan như Pimpichaya, Thatdao, Ajcharaporn và đặc biệt là sự trở lại của chủ công số 1 Chatchu-on sau chấn thương.

Tại SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV. Vắng mặt Bích Tuyền sẽ là tổn thất lớn với Việt Nam trong bối cảnh Thái Lan, được xác định là đối thủ chính, có lợi thế chủ nhà.

Mặc dù vậy, trong cuộc họp BCH mới đây, VFV vẫn kiên định mục tiêu giành HCV, đồng thời cho biết sẽ dồn lực tập trung để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đạt thành công.