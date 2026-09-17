Thái Lan gục ngã cay đắng, thất thế trước trận “sống còn” gặp tuyển Việt Nam ở ASIAD

Tuyển nữ Thái Lan đối diện với nguy cơ cực lớn bị loại sớm, trước thời điểm họ gặp tuyển Việt Nam ở trận quyết định tại ASIAD.

Sau thất bại 0-8 trước chủ nhà Nhật Bản, tuyển nữ Thái Lan cần hướng tới một kết quả tốt, ít nhất là 1 điểm trước Đài Bắc Trung Hoa để nuôi hy vọng tranh vé đi tiếp tại ASIAD 2026.

Tuy nhiên, trước sức mạnh của Đài Bắc Trung Hoa, đội vừa thắng tuyển nữ Việt Nam 3-1, các cô gái Thái Lan đã không thể tận hưởng niềm vui.

Thống kê cho thấy Thái Lan dù kiểm soát bóng bằng với đối thủ (50-50) nhưng chỉ thực hiện được vỏn vẹn 4 pha dứt điêm, với 2 lần trúng đích trong suốt trận đấu, lép vế hoàn toàn so với 13 pha dứt điểm, 6 lần trúng đích của Đài Bắc Trung Hoa.

Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Đài Bắc Trung Hoa là đội thi đấu tốt hơn nhờ lối chơi gắn kết, giàu sức mạnh với sự góp mặt của nhân tố nhập tịch từ Nhật Bản, Tanaka. Thái Lan dù kiểm soát bóng khá tốt song không tạo được nhiều sức ép về phía đối phương. Ở hiệp 1, nếu Đài Bắc Trung Hoa dứt điểm tốt hơn, có lẽ họ đã tạo ra không dưới 2 bàn.

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Sau hiệp 1 bất phân thắng bại, hai đội tạo ra thế trận khá căng thẳng trong hiệp hai. Bước ngoặt xảy ra ở phút 77 khi cầu thủ nhập tịch bên phía Đài Bắc Trung Hoa, Tanaka, đã toả sáng khi tung ra cú sút ra rất uy lực bằng chân trái, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng này giúp Đài Bắc Trung Hoa càng nắm sự chủ động về thế trận. Ngược lại, nó đẩy tuyển nữ Thái Lan vào khó khăn chồng chất. Trong những phút còn lại, đại diện của Đông Nam Á vùng lên với hy vọng khá mong manh. Họ chơi nỗ lực song không thể ghi bàn gỡ.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 cho Đài Bắc Trung Hoa. Kết quả này giúp đại diện Đông Á nắm lợi thế quá lớn để tranh vé đi tiếp, do đã toàn thắng cả 2 trận.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn tạm đứng cuối bảng, trắng tay sau 2 lượt trận, có hiệu số bàn thắng bại -9. Thất bại cũng khiến Thái Lan thất thế trước việc tranh vị trí thứ 3 với tuyển nữ Việt Nam.

Ở lượt cuối, tuyển nữ Thái Lan và Việt Nam sẽ phải quyết đấu “sống còn”. Đội thắng ở trận này sẽ có cơ hội đi tiếp nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn đang nắm lợi thế nhất định do đứng thứ 3 trên BXH.



