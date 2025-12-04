“Thái Lan có lẽ chẳng ham tới 6 bàn đâu, nhưng dễ quá thì phải đá vào lưới Timor Leste thôi!”

Tối qua lúc 19h00, chủ nhà U22 Thái Lan có trận mở màn bảng A, môn bóng đá nam SEA Games 33 với U22 Timor Leste. Trong suốt 43 phút đầu tiên, U22 Thái Lan dù nỗ lực nhưng chơi không tốt, không thể xuyên thủng mành lưới của đối thủ bị đánh giá yếu hơn hẳn. Nhưng mọi thứ thay đổi mạnh mẽ khi họ có được bàn mở tỷ số ở phút 44.

Sang đến hiệp hai, Thái Lan ghi liền 5 bàn thắng để dẫn 6-0. Ở phút 90+3, họ mới để cho Timor Leste ghi 1 bàn danh dự. Bình luận về chiến thắng của U22 chủ nhà, chuyên gia Phan Anh Tú nói trên sóng VTV:

“Chúng ta thấy bàn thắng của Thái Lan ở cuối hiệp một đã cởi bỏ tâm lý cho họ. Khi họ cởi bỏ được tâm lý thì trở về đúng phẩm chất, kĩ thuật rất tốt, chơi ngẫu hứng, tự nhiên hơn. Họ phối hợp nhỏ rất hay. Chúng ta thấy hình bóng truyền thống của họ, những pha đánh gót, phối hợp rất nhịp nhàng.

Timor Leste chơi tự nhiên, thoải mái, không có kỷ luật chiến thuật, không có phòng ngự, không hỗ trợ nhau… Kể cả thua đậm, tới cuối cùng họ vẫn đột phá, chơi rất tự nhiên, cự ly đội hình thì thưa thớt nên Thái Lan họ khai thác rất dễ.

Tôi cho rằng Thái Lan cũng chẳng quá muốn ghi tới 6 bàn đâu, nhưng dễ quá thì họ ghi 6 bàn thôi”.

U22 Timor Leste quá yếu so với U22 Thái Lan.

Về việc Thái Lan để thủng lưới ở cuối trận, ông Phan Anh Tú cho rằng không phải là điều gì to tát: “Bàn thua của Thái Lan, họ cũng quá chủ quan nên vậy thôi. Lúc ấy họ đã dẫn 6 bàn rồi nên cũng không quan tâm lắm. Thái Lan không quá quyết tâm truy cản nên Timor Leste có bàn thắng danh dự. Đó cũng là cái hay”.

U22 Thái Lan được đánh giá vượt trội ở bảng A.

Tới lúc 19h00 ngày 11/12, U22 Thái Lan sẽ đá trận cuối bảng A với U22 Singapore. Trước đó, U22 Singapore sẽ đá trận đầu của mình tại giải với U22 Timor Leste lúc 19h00 ngày 6/12.

Nhận định về trận Thái Lan đấu Singapore ở cuối bảng A, ông Phan Anh Tú chia sẻ:

“Đầu tiên họ cần nghiên cứu lối chơi của Singapore khi đấu Timor Leste đã. Từ thực lực của Singapore sẽ dẫn tới cách Thái Lan chuẩn bị thi đấu trận tiếp theo thế nào. Ngoài ra thì sự ăn ý, nhuần nhuyễn là rất quan trọng và điều đó đòi hỏi vấn đề tâm lý. Về phẩm chất kỹ thuật, Thái Lan có thừa. Nhưng ta đã thấy trong hiệp một trước Timor Leste. Khi Thái Lan chưa cởi bỏ được áp lực tâm lý, họ chơi cũng rất trúc trắc. Rồi tới lúc họ cởi bỏ được tâm lý thì thi đấu tốt hơn rất nhiều.

Với Singapore là đội có kỷ luật hơn, tổ chức hơn thì sẽ không dễ dàng cho Thái Lan. Nhưng với khả năng vượt trội về đẳng cấp, kỹ thuật, tôi tin Thái Lan sẽ có cách để giải quyết Singapore thôi”.

Nói chung dù Thái Lan có đôi chút khó khăn ở hiệp một trận đầu tiên trước Timor Leste song họ đã kịp thời trở lại mạnh mẽ, thắng lớn để mở rộng cơ hội đi tiếp. Sau trận thắng này, Chủ tịch FAT, Madam Pang cũng đã phấn khởi thưởng đội 500.000 baht (gần 500 triệu đồng) như một món quà tinh thần.

Ở một động thái khác tại bảng B vào lúc 16h00 hôm qua, U22 Việt Nam lại rất chật vật mới thắng được U22 Lào 2-1. Rõ ràng so với cường địch duyên nợ Thái Lan thì U22 Việt Nam có nhiều việc phải lo lắng hơn hẳn.

Trong khi U22 Việt Nam và Thái Lan đều phải chờ đến ngày 11/12 mới thi đấu tiếp, sự chú ý của NHM Đông Nam Á sẽ đổ dồn vào 16h00 ngày 6/12 và 18h00 ngày 8/12, khi lần lượt U22 Malaysia (vs Lào), U22 Indonesia (vs Philippines) ra trận. U22 Indonesia cũng là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, còn U22 Malaysia là cái tên trực tiếp cạnh tranh suất đi tiếp với U22 Việt Nam tại bảng B.