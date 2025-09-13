Thái Lan có động thái mới, mong "lật đổ" tuyển Việt Nam sau 12 năm chờ đợi

Tại SEA Games 33 sắp tới, đội tuyển nữ Thái Lan đang quyết tâm giành lại huy chương vàng (HCV) sau 12 năm chờ đợi, qua đó lật đổ sự thống trị của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong cuộc họp mới đây, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan đã chính thức phát động chiến dịch này, với mục tiêu chấm dứt chuỗi 10 năm thành công liên tiếp của đội nữ Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Hiệp hội này đã bổ nhiệm hai nhân vật quan trọng, Napatsanan Phannipa và Khun Rawida Sorsottikul, làm đồng trưởng đoàn cho đội tuyển nữ Thái Lan tại SEA Games diễn ra trên sân nhà. Họ sẽ đảm bảo đội có đủ điều kiện và sự chuẩn bị tốt nhất để đạt được mục tiêu giành HCV.

Nữ Thái Lan muốn vượt qua nữ Việt Nam để giành HCV SEA Games 2025 trên sân nhà.

Trong những năm qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã thiết lập một vị thế vững chắc với bốn HCV tại các SEA Games gần đây. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà đang tạo động lực mạnh mẽ cho Thái Lan trong việc tìm cách lật đổ sức mạnh của đối thủ trong kỳ đại hội được dự kiến diễn ra từ 9 đến 20 tháng 12 năm 2025, tại các thành phố Bangkok, Chonburi và Songkhla.

SEA Games 33 sẽ có tổng cộng 50 môn thể thao chính thức và 569 bộ huy chương được trao. Ngoài ra, sự kiện này còn bao gồm ba môn thể thao biểu diễn với tổng cộng 12 bộ huy chương. Dự kiến, các môn bóng đá tại SEA Games 33 gồm bóng đá nam với 11 đội tham gia và bóng đá nữ với 9 đội, cùng với futsal nam và nữ, trong đó có sự góp mặt của các đội tuyển futsal Việt Nam.

Sự trở lại của Thái Lan sau 18 năm tổ chức SEA Games sẽ mang đến nhiều thách thức cho các đội bóng trong khu vực, nhưng cũng đồng thời tạo cơ hội cho Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình trong làng thể thao Đông Nam Á.

Tuy nhiên cũng cần biết, ở SEA Games tới đây, ĐT nữ Việt Nam sẽ không chỉ phải e ngại chủ nhà Thái Lan, mà còn cả Philippines - đội tuyển gần đây trở nên cực mạnh nhờ chính sách nhập tịch ồ ạt.