Thái Lan chốt đội hình lạ, mang “tin vui” cho U22 Việt Nam và Indonesia trước SEA Games

LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa công bố danh sách đội U22 tham dự SEA Games 33 vào tháng tới. Danh sách này bao gồm 23 cầu thủ, được dẫn dắt bởi tân HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul.

Điểm bất ngờ nhất trong danh sách của U22 Thái Lan nằm ở hàng tiền đạo. HLV trưởng đã không thể triệu tập tiền đạo trẻ 21 tuổi Jude Soonsup-Bell. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Grimsby Town (Anh) đã ghi 2 bàn sau 2 trận khoác áo ĐTQG, song không thể khoác áo đội U22 dự SEA Games. Khả năng cao lý do xuất phát từ việc SEA Games không phải là giải đấu thuộc hệ thống của FIFA nên CLB chủ quản đã không nhả quân.

Danh sách U22 Thái Lan dự SEA Games đang khiến truyền thông hoài nghi.

Trong khi đó, 6 tiền đạo được chọn lại hầu hết đều đang có phong độ không tốt kể từ đầu mùa giải 2025-26. Sirapop Wandee hiện chưa có bàn thắng hay pha kiến tạo nào sau 3 trận tại Chonburi FC. Tương tự là trường hợp của Chawalwit Saelao sau 2 trận tại Pram Bangkok FC.

Trong khi đó, Thanawut Phochai mới chỉ có 1 bàn sau 10 trận ở mọi đấu trường tại PT Prachuap FC, hay Chinngoen Phutonyong cũng chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào sau 4 trận tại Singha Chiang Rai United.

Chỉ Yotsakon Burapha là có 1 kiến tạo sau 1 trận tại HOUGANG UNITED (Singapore) và Iklas Sanron có 1 bàn, 1 kiến tạo sau 6 trận tại CLB PT Prachuap FC.

Rõ ràng, việc hầu hết các tiền đạo đang đạt hiệu suất kém ở CLB có thể gây ra mối lo cho U22 Thái Lan trước thềm SEA Games. Những tiền đạo được lựa chọn cũng không phải là những ngôi sao trẻ nổi bật ở Đông Nam Á và cũng chưa từng khoác áo ĐTQG giống như nhiều cầu thủ ở tuyển Việt Nam (Đình Bắc, Khuất Văn Khang…).

Việc công bố đội hình gây hoài nghi của “Voi chiến” cũng có thể coi là một “tin vui” cho những đối thủ cạnh tranh tấm HCV tại SEA Games sắp tới, trong đó có 2 ứng viên nặng ký gồm U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

Lần gần nhất mà U22 Thái Lan giành HCV SEA Games đã cách đây 8 năm (từ năm 2017). Với lực lượng hiện tại, sẽ không dễ để “Voi chiến” tìm lại vinh quang ngay cả khi họ được thi đấu trên sân nhà.

Danh sách U22 Thái Lan dự SEA Games 33: Thủ môn Narongsak Nuengwongsa, Ayutthaya United Chomphat Boonlert, Pattaya United Sarawat Phothisaman, Songkhla FC Hậu vệ Phatthaphon Suksakit, Sukhothai FC Phol Maneekorn, PT Prachuap FC Atthaphon Saengthong, Nakhon Pathom United Chanaphat Buaphan, BG Pathum United Phichitchai Siakratok, Police Tero FC Vision Inaram, True Bangkok United Waris Chuthong, BG Pathum United Chanon Thamma, BG Pathum United Tiền vệ Chaiphon Athon, Sukhothai FC Sittha Boonla, Port Authority FC Yotsakorn Nathasit, Khon Kaen United Kokana Khamyoek, Muangthong United United Thanakrit Chotimueangpak, Buriram United Seksan Ratri, Rayong FC Tiền đạo Sirapop Wandee, Chonburi FC Chawalwit Saelao, Pram Bangkok FC Iklas Sanhon, PT Prachuap FC Thanawut Phochai, Nongbua Pitchaya FC Yotsakorn Burapha, HOUGANG UNITED Chinngoen Phutonyong, Singha Chiang Rai United



