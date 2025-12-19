Thái Lan chính thức phá kỷ lục HCV SEA Games của thể thao Việt Nam

Trong số các HCV mà chủ nhà giành được, Ju-jitsu đóng góp nhiều nhất với 14 HCV, thứ nhì là điền kinh (13) và thứ 3 là Muay (11). Đây là điều không khó đoán vì nhiều năm qua, Thái Lan vẫn đi đầu Đông Nam Á ở các bộ môn này.

Vượt qua kỷ lục tổng số HCV của đoàn Việt Nam chính là mục tiêu mà thể thao Thái Lan đã đặt ra trước khi SEA Games 33 khởi tranh. Thực ra đây là mục tiêu trong tầm với của họ. Thứ nhất, Thái Lan tổ chức nhiều nội dung thi đấu hơn hẳn so với Việt Nam cách đây 3 năm.

Nếu như SEA Games 31, chủ nhà chỉ tổ chức 40 môn thi đấu thì năm nay là 50 môn. Với số môn tăng vượt trội, việc Thái Lan có thêm cơ hội "hái vàng" cũng là điều dễ hiểu.

Thái Lan có số HCV gấp 2 lần rưỡi đoàn bám đuổi

Thứ 2, Thái Lan đã bỏ đi rất nhiều nội dung sở trường của các quốc gia khác và cài vào hàng loạt môn thi cũng như nội dung sở trường mà gần như chắc chắn họ sẽ giành HCV. Ví dụ như billiard bị gạt đi hết các nội dung pool, thể dục dụng cụ bị cắt đồng đội nam và cá nhân toàn năng nam...

Thứ 3, không thể phủ nhận đội ngũ trọng tài đã giúp Thái Lan lấn lướt các đối thủ. Không chỉ Việt Nam, đoàn Philippines, Malaysia hay Indonesia cũng phản ứng gay gắt trước các quyết định của trọng tài, thậm chí gửi khiếu nại.

Tuy nhiên, một trong những ưu tiên lớn nhất của thể thao Thái Lan ở kỳ đại hội năm nay là gom toàn bộ 4 HCV bóng đá thì họ đã thất bại ở 3 nội dung. Với futsal nữ và bóng đá nữ 11 người, các đội tuyển của họ không thể lọt vào chung kết, trong khi bóng đá nam, nước chủ nhà thua Việt Nam cay đắng vào tối qua.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 (tính tới 19h00 ngày 19/12)