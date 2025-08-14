Thái cực quyền kết hợp Muay Thái, võ sĩ Trung Quốc đánh bại nhà vô địch thế giới

Tại World Games 2025, nữ võ sĩ 20 tuổi Lưu Hiểu Tuệ giành tấm HCV ở nội dung 48 kg nữ môn Muay Thái. Cô đánh bại võ sĩ Thái Lan Kullanat Aonok ở chung kết. Đáng chú ý, Kullanat Aonok là nhà vô địch thế giới của IFMA (Hiệp hội muay quốc tế).

Áp dụng Thái Cực Quyền vào Muay Thái

Sau trận chung kết, Lưu Hiểu Tuệ chia sẻ quan điểm của mình về võ thuật truyền thống Trung Quốc và Muay Thái: “Phải kết hợp hai môn võ đó lại. Nếu thi đấu theo luật Muay Thái, chỉ tập quyền thuật thì không đủ. Luyện Thái Cực rồi lên võ đài thi đấu ngay là không được. Chúng tôi phải nội ngoại kiêm tu, dùng các kỹ thuật truyền thống trong thi đấu Muay Thái, tập theo luật, rèn luyện có mục tiêu. Khả năng thể lực cũng phải tăng, trong thực chiến liên tục cập nhật kỹ thuật”.

Khoảnh khắc Lưu Hiểu Tuệ ăn mừng khi giành HCV ở World Games 2025

"Đối thủ của tôi là nhà vô địch thế giới IFMA, còn tôi là võ sĩ khá xa lạ với cô ấy. Cô ấy không quen với lối thi đấu của tôi, nên có lẽ tôi đã có lợi thế về mặt này," Lưu Hiểu Tuệ khiêm tốn nói về chiến thắng của mình.

Lưu Hiểu Tuệ cho rằng hơn nửa thành công của mình đến từ việc luyện tập các môn võ thuật truyền thống như Thái Cực Quyền từ nhỏ. Dù chỉ chính thức thi đấu Muay Thái được 4 năm, cô thường dựa vào nền tảng võ thuật Trung Quốc để thích nghi với các quy tắc của Muay Thái.

Trước mỗi trận đấu Muay Thái, các võ sĩ đều thực hiện nghi thức múa “vũ điệu tôn sư” trên võ đài. Tại hiện trường, bốn nhạc công từ Thái Lan chơi nhạc truyền thống Thái Lan xuyên suốt trận đấu.

Lưu Hiểu Tuệ (áo đỏ) đã kết hợp Thái Cực Quyền với Muay Thái

Trong lúc thực hiện nghi thức, Lưu Hiểu Tuệ nghĩ đến “tông sư Thái Cực”, hy vọng võ thuật Trung Quốc sẽ mang lại cho cô niềm tin và sức mạnh để chiến thắng.

“ Thái Cực nhấn mạnh việc lấy nhu khắc cương. Có thể các bạn nhận ra, lối đánh của tôi khác với các võ sĩ Muay Thái khác, khiến đối thủ khó thích nghi. Tôi có thể kiềm chế đối phương, khiến họ không thể phát huy kỹ thuật sở trường”, Lưu Hiểu Tuệ nói.

Hồi nhỏ, Lưu Hiểu Tuệ có thân hình nhỏ nhắn, khi đi học trông như một “nữ sinh yếu đuối”. Giống nhiều đứa trẻ khác, cô tập trung làm bài tập và thi cử. Ban đầu, cô tiếp xúc với võ thuật truyền thống chỉ để rèn luyện sức khỏe.

“Tôi là kiểu con gái trông không có chút năng khiếu thể thao nào, càng không giống người có thể luyện võ”, Lưu Hiểu Tuệ nói. “Nhưng khi thấy các sư huynh sư tỷ oai phong trên võ đài, tôi cảm thấy họ thật ngầu, và tôi cũng muốn thi đấu”, Lưu Hiểu Tuệ khẳng định.

Cha mẹ Lưu Hiểu Tuệ là giảng viên đại học, gia đình cô thuộc dạng “gia đình học thức”. Không ai nghĩ đến việc cho cô đi học võ. Lưu Hiểu Tuệ học rất giỏi, hiện đang du học ở Thái Lan và nói được bốn ngôn ngữ: tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Lào.

Hành trình chinh phục Muay Thái

Sau trận đấu Muay Thái tại World Games 2025, Lưu Hiểu Tuệ được thấy trả lời phỏng vấn bằng ba ngôn ngữ. Trường cô theo học khuyến khích tư tưởng “văn nhân võ sĩ” và “văn võ song toàn”, động viên học sinh cân bằng giữa học tập và thể thao.

“Tôi nói với bố rằng muốn luyện võ, ông đồng ý ngay mà không do dự và luôn ủng hộ tôi suốt chặng đường”, Lưu Hiểu Tuệ chia sẻ.

Nhờ nền tảng võ thuật truyền thống, Lưu Hiểu Tuệ nhanh chóng có thể giao đấu với các vận động viên đã luyện Muay Thái nhiều năm. Cô nhớ lại lần đầu tiên lên võ đài thi đấu Muay Thái tại một trận đấu hội chùa ở Thái Lan. Huấn luyện viên nói với cô: “Cứ yên tâm lên sàn, nếu không ổn, thầy sẽ ném khăn trắng, không để em bị thương đâu”.

Lưu Hiểu Tuệ (giữa) đánh giá cao cả Muay Thái và võ truyền thống Trung Quốc

“Ban đầu, vài người bạn luyện võ coi thường tôi, đùa rằng đừng để bị đánh khóc trên sàn”, Lưu Hiểu Tuệ kể. “Trong trận đó, tôi đánh đủ ba hiệp và thắng. Sư tỷ của tôi lên sàn hạ knock-out đối thủ ngay lập tức. Chúng tôi đã khiến mọi người phải chú ý”, Lưu Hiểu Tuệ nói tiếp.

Dù là một người yêu thích võ thuật truyền thống, Lưu Hiểu Tuệ không cho rằng các môn võ đối lập nhau, cũng không đơn giản quy kết kết quả một trận đấu là chiến thắng của võ thuật truyền thống hay Muay Thái.

Cô nói Muay Thái là môn võ đứng tấn dũng mãnh nhất, sử dụng quyền, cẳng chân, cùi chỏ và đầu gối, rất phù hợp để người trẻ tập luyện, nâng cao khả năng phối hợp cơ thể, rèn luyện ý chí, tâm lý và lòng dũng cảm. Lưu Hiểu Tuệ khẳng định sau này làm nghề gì, việc luyện tập Muay Thái cũng sẽ mang lại lợi ích.

Lưu Hiểu Tuệ là du học sinh ở Thái Lan

Lưu Hiểu Tuệ cũng cho biết, nếu phải chọn để quảng bá một môn võ, cô khó lòng chọn giữa võ thuật truyền thống và Muay Thái.

“Muay Thái rèn luyện lòng dũng cảm. Khi đối mặt với cú đấm của đối thủ, bạn phải dũng cảm tiến lên và ra đòn. Thắng hay thua là chuyện thường, bạn cần học cách đối mặt với thất bại và rút ra bài học”, Lưu Hiểu Tuệ chia sẻ.

“Tôi đã thi đấu khoảng 60-70 trận ở Thái Lan và họ cũng bắt đầu nghiên cứu tôi một cách có mục tiêu”, Lưu Hiểu Tuệ thừa nhận. Cô cho rằng mình cần không ngừng tiến bộ, nâng cao bản thân, liên tục cải tiến và cập nhật kỹ thuật, không thể chỉ dựa vào một lối đánh cố định.