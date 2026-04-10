Thách đấu cựu vô địch SEA Games, học trò Johnny Trí Nguyễn xin thua sau 38 giây

Video Đào Hồng Sơn thắng Nguyễn Thanh Duy trong 38 giây

Tại vòng loại hạng 56kg nam nội dung Newaza Nogi của giải vô địch các CLB Jujitsu toàn quốc 2026, võ sĩ Đào Hồng Sơn (Hà Nội, đai đỏ) đối đầu Nguyễn Thanh Duy (Cần Thơ, đai xanh). Đây là trận đấu được cộng đồng hâm mộ võ thuật Việt Nam quan tâm đặc biệt, bởi 2 võ sĩ từng có màn "khẩu chiến" trên mạng xã hội cách đây chưa lâu.

Nguyễn Thanh Duy thách đấu Đào Hồng Sơn trên võ đài MMA của Lion Championship trước khi 2 vận động viên này có dịp gặp nhau ở môn jiujitsu. Trong màn so tài ở môn võ sở trường của cả hai, Đào Hồng Sơn chỉ mất 38 giây để giành chiến thắng.

Đào Hồng Sơn kết thúc trận đấu đến rất nhanh với một đòn bẻ chân heel hook chính xác. Khi thế khóa vừa được siết chặt, Thanh Duy buộc phải xin thua (tapout), cho thấy sự hiệu quả trong kỹ thuật của Hồng Sơn.

Trong trận đấu này, Đào Hồng Sơn còn liên tục mời gọi đối thủ và thậm chí còn cười đùa. Tuy nhiên chỉ một khoảnh khắc, anh đã đưa Thanh Duy vào thế khóa để giành chiến thắng.

Đào Hồng Sơn vừa thi đấu vừa cười, thậm chí mời gọi đối phương - Ảnh chụp màn hình

Chiến thắng chớp nhoáng này một lần nữa khẳng định sự áp đảo của Đào Hồng Sơn trong làng Jiu-Jitsu Việt Nam. Anh gần như luôn chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ nền tảng kỹ thuật và kinh nghiệm dày dạn ở hạng cân của mình.

Đào Hồng Sơn, cao 1,48m, xuất thân từ làng Triều Khúc (Hà Nội), từng bắt đầu với môn vật trước khi chuyển sang judo và sau đó là Jiu-Jitsu. Sự kết hợp giữa nền tảng thể lực, độ linh hoạt và ý chí thi đấu đã giúp anh phát triển phong cách riêng, biến hóa và khó lường. Chính vì vậy, anh được đặt biệt danh “quỷ lùn”.

Tình huống Đào Hồng Sơn khiến đối thủ phải xin thua - Ảnh chụp màn hình

Trong sự nghiệp, Hồng Sơn đã liên tiếp giành HCV tại SEA Games 31 và 32, vô địch Jiu-Jitsu bãi biển thế giới 2022 tại Thái Lan. Năm 2025 đánh dấu bước tiến lớn khi anh giành HCV tại Giải vô địch châu Á, cùng hai HCV tại Giải vô địch thế giới. Dù không thi đấu đúng hạng cân sở trường tại SEA Games 33, anh vẫn giành HCĐ ở hạng 62kg.

Trong những năm gần đây, Đào Hồng Sơn còn lấn sân sang cả MMA và thường xuyên góp mặt tại những sới vật hội làng đầu xuân. Bên cạnh thi đấu, Hồng Sơn còn tích cực lan tỏa hình ảnh võ thuật và lối sống tích cực tới cộng đồng.