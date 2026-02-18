Tết về thăm nhà Khuất Văn Khang: "Năm mới ước mơ thi đấu thật tốt để xây nhà báo hiếu bố mẹ"

Không khó để tìm thấy căn nhà của gia đình Khuất Văn Khang tại Phúc Thọ (nay là thôn Sen Phương, xã Phúc Lộc), Hà Nội. Bà con xung quanh tận tình dẫn đường chỉ lối để giới truyền thông hay cổ động viên đến thăm nhà đội trưởng U23 Việt Nam. Bố mẹ Văn Khang giờ đây bận bịu đón khách hơn. Nhưng như làng trên xóm dưới bày tỏ, họ tự hào khi con trai đã có nhiều thành công từ bóng đá.

Văn Khang trở thành niềm tự hào của bố mẹ (Ảnh: Công Trí)

9 năm gắn bó với các cấp độ đội tuyển quốc gia là hành trình đủ dài để khẳng định vị thế của một cầu thủ trong lòng giới chuyên môn. Với Khuất Văn Khang, đó không chỉ là quãng thời gian tích lũy kinh nghiệm, mà còn là chuỗi ngày khẳng định bản thân như một mắt xích quan trọng trong mọi kế hoạch chiến thuật.

Từ thời điểm còn khoác áo U15 Việt Nam năm 2017 dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt, Văn Khang đã sớm cho thấy tố chất đặc biệt. Anh thuộc mẫu cầu thủ được trao cơ hội sớm hơn tuổi, thường xuyên thi đấu cùng những đàn anh lớn hơn mình. Qua các đời HLV như Park Hang-seo, Gong Oh Kyun, Philippe Troussier, Hoàng Anh Tuấn hay Kim Sang-sik, cái tên Văn Khang luôn xuất hiện trong danh sách tin tưởng. Thậm chí, chỉ qua một đoạn băng hình ngắn, ông Gong Oh Kyun đã lập tức triệu tập Khang dự VCK U23 châu Á 2022 khi anh mới 18 tuổi – minh chứng cho niềm tin tuyệt đối vào tài năng trẻ này.

Suốt hành trình ấy, Văn Khang chưa từng là “kép phụ”. Ở các cấp độ trẻ, anh liên tục giữ vai trò trung tâm trong lối chơi. Cùng U15 Việt Nam, anh giành chức vô địch Đông Nam Á sau hành trình ấn tượng khi đánh bại Australia và chủ nhà Thái Lan. Đến lứa U19, U20, Khang được trao băng đội trưởng tại VCK U20 châu Á 2022. Hình ảnh thủ lĩnh nhỏ con nhưng đầy bản lĩnh đã trở thành điểm tựa tinh thần cho đồng đội trong những chiến thắng trước Australia và Qatar. Dù dừng bước đáng tiếc trước Iran, giải đấu ấy vẫn ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc của anh.

Ở đấu trường khu vực, Văn Khang gần như sưu tập trọn bộ danh hiệu. Anh cùng U23 Việt Nam hai lần vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 2025 với đội U22 và đăng quang AFF Cup 2024 trong màu áo ĐTQG. Năm danh hiệu Đông Nam Á trải dài từ U17 đến đội tuyển quốc gia là thành tích hiếm có, ngay cả với nhiều thế hệ đàn anh trước đó.

Đặc biệt, Văn Khang trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên dự ba kỳ U23 châu Á liên tiếp. Ở cả ba lần góp mặt, U23 Việt Nam đều vượt qua vòng bảng, trong đó đỉnh cao là tấm huy chương đồng năm 2026. Khi giải đấu dự kiến chuyển sang chu kỳ bốn năm sau năm 2028, kỷ lục ấy càng trở nên đáng giá, như một cột mốc lịch sử khó lặp lại.

Văn Khang là đội trưởng mẫu mực (Ảnh: FBNV)

Năm 2025 thi đấu bùng nổ của Văn Khang (Ảnh: FBNV)

Giấc mơ xây nhà cho bố

Gia đình Văn Khang không khá giả. Bố Khang - chú Dẩu làm nghề thợ xây. Mẹ Khang - cô Huyền bán đậu phụ ở chợ. Khang là con trai út, trên có 1 chị gái. Tuổi thơ của Khang không đủ đầy vật chất như nhiều bạn cùng lứa tại thành thị. Nhưng trái bóng bằng quả bòng cùng tiếng gặt lúa cũng đong đầy niềm vui cho chàng trai họ Khuất.

Khang chưa từng dám xin tiền mua một quả bóng da hay một đôi giày tử tế. Cậu rèn luyện bản năng cảm nhận bóng bằng đôi chân trần. Lên tiểu học, Khang xin vào đội bóng của trường. Không có giày xịn, cậu đi những đôi giày vải mòn vẹt gót do tập luyện quá độ. Lên lớp 4, anh đã được thầy cô đặc cách tham gia giải bóng đá khối Trung học cơ sở của xã, tức là chơi bên cạnh những đàn anh hơn mình 2-3 tuổi. Hè 2013, Khang trúng tuyển vào Trung tâm Thể thao Viettel. Nhưng trái lại với niềm háo hức ấy, bố của Văn Khang từ chối thẳng thừng. Bị phản đối, Khang không dám cãi, chỉ lầm lũi vào phòng đóng cửa suốt ba ngày không ăn uống. Xót con và nhận thấy sự kiên định hiếm thấy ở đứa trẻ, vợ chồng ông Dẩu đành gật đầu với điều kiện: "Đi đâu cũng phải học làm người tử tế trước khi làm cầu thủ giỏi".

Sau cùng, Khang thực sự vừa là cầu thủ giỏi, vừa là người tử tế. Ngay cả khi đã trở thành một tài năng trẻ triển vọng của bóng đá nước nhà, tiền vệ này vẫn giữ được sự mộc mạc, chân chất và lễ phép như thuở còn mới chập chững vào nghề.

“Bóng đá đã thay đổi em rất nhiều. Môn thể thao này cho em được đi nhiều nơi, hiểu nhiều điều và có nhiều thành tích. Nhưng không vì thế mà em dừng lại. Em hy vọng trong năm 2026, bản thân cùng đội Thể Công Viettel sẽ thi đấu thật tốt để hướng tới mục tiêu cao nhất mà toàn đội đề ra. Tại cấp độ ĐT Việt Nam, em mong có thể được triệu tập, đóng góp những thành tích tốt nhất cho bóng đá nước nhà”, Khuất Văn Khang chia sẻ.

Văn Khang mơ xây nhà báo hiếu bố mẹ (Ảnh: Công Trí)

Cũng như mọi năm, Khang lại có dịp trở về gia đình đón năm mới. Nhưng khác với 22 mùa xuân trước đó, năm nay chứng kiến Khang thành công tại cấp độ U23. “Em rất vui khi cùng toàn gia đình có thể đón Tết, ăn những bữa cơm thân mật. Đó là những điều mà em cảm thấy ý nghĩa và thiêng liêng nhất. Ước mơ của em vẫn như mọi năm. Đó là thi đấu thật tốt, thật thành công để có thể xây nhà báo hiếu bố mẹ”.