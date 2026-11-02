Ten Hag phũ phàng chê Ronaldo: "Cậu ấy đã hết thời từ 8 năm trước"

Erik ten Hag lại có phát biểu gây xôn xao về Ronaldo.

Trong cuộc trao đổi gần đây trên chương trình Good Morning: the Dutch League, HLV Erik ten Hag đã trực tiếp nhắc lại những bất đồng và mâu thuẫn sâu sắc giữa ông và Cristiano Ronaldo trong thời gian cả hai cùng làm việc tại Manchester United vào năm 2022. Chiến lược gia người Hà Lan không ngần ngại đưa ra những nhận định thẳng thắn về phong độ đỉnh cao của siêu sao người Bồ Đào Nha cũng như triết lý quản trị tại đội bóng.

Theo đánh giá của HLV Ten Hag, phong độ của Ronaldo đã bắt đầu có dấu hiệu suy giảm đáng kể trong khoảng 7 đến 8 năm trở lại đây. Ông cho rằng cột mốc đánh dấu sự đi xuống trong sự nghiệp đỉnh cao của tiền đạo sinh năm 1985 chính là thời điểm anh chia tay Real Madrid vào năm 2018.

"Kể từ khi rời Juventus, mọi chuyện coi như khép lại," ông Ten Hag nhận định. Cựu thuyền trưởng của "Quỷ đỏ" phân tích thêm rằng ban lãnh đạo Real Madrid đã có quyết định vô cùng sáng suốt khi chấp nhận bán Ronaldo cho Juventus với giá 100 triệu euro: "Real Madrid biết cách nhận ra thời điểm phong độ của một cầu thủ bắt đầu sa sút để đưa ra quyết định chia tay. Nhìn từ bên ngoài, cầu thủ ấy dường như vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng thực tế không còn đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn".

Ten Hag liên tiếp có những phát biểu nhắm vào Ronaldo thời gian gần đây (Ảnh: fanzword)

Đề cập sâu hơn về những bất đồng tại Old Trafford, chiến lược gia người Hà Lan chỉ ra rằng nguyên nhân cốt lõi khiến mối quan hệ giữa hai bên rạn nứt nằm ở khả năng cống hiến vì tập thể. Ông nhấn mạnh: "Mỗi đội bóng lớn đều phải biết cách phục vụ ngôi sao số một của mình. Tuy nhiên, ngôi sao đó cũng phải sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung. Đó chính là vấn đề với Ronaldo".

Bên cạnh yếu tố thái độ, khía cạnh thể lực cũng là rào cản lớn đối với siêu sao người Bồ Đào Nha ở giai đoạn cuối sự nghiệp tại nước Anh. Trong thời gian thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Ten Hag tại MU, Ronaldo mới chỉ ghi được 3 bàn thắng sau 16 lần ra sân. Nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ ông đã trực tiếp đưa ra các số liệu theo dõi chi tiết để giải thích tình hình chuyên môn cho chân sút 37 tuổi.

"Ronaldo không còn đủ khả năng tự thúc ép bản thân vượt qua những khó khăn, cống hiến tất cả mỗi ngày và nỗ lực đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Nếu không có nền tảng thể lực đáp ứng yêu cầu tại Premier League, bạn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào," ông Ten Hag khẳng định.

Ten Hag thẳng thắn nói về phong độ, thể lực của Ronaldo khi thi đấu ở ngoại hạng Anh (Ảnh: Getty)

Khép lại những chia sẻ về quyết định gạch tên siêu sao hàng đầu thế giới khỏi đội hình thi đấu chính thức, cựu HLV Manchester United khẳng định ông không gặp bất kỳ áp lực hay khó khăn nào về mặt tư tưởng. Đối với ông, tính kỷ luật và sức mạnh tập thể luôn được đặt lên trên mọi cá nhân: "Không ai lớn hơn một câu lạc bộ hay đội tuyển. Ronaldo cũng không phải ngoại lệ, Lionel Messi cũng vậy. Cuối cùng, lợi ích của tập thể phải luôn được đặt lên hàng đầu".