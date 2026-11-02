Ten Hag nói về điểm khác biệt của Ronaldo và Messi

Erik ten Hag đặt Messi lên bàn cân với Ronaldo.

Trong chia sẻ mới nhất trên chương trình Goedemorgen Eredivisie của kênh ESPN NL, cựu HLV Manchester United - Erik ten Hag đã gây chú ý khi đặt hai siêu sao vĩ đại nhất thế giới bóng đá đương đại là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lên bàn cân so sánh. Chiến lược gia người Hà Lan không ngần ngại dùng sự tận tụy của Messi tại đội tuyển Argentina để làm nổi bật những hạn chế về thể lực và thái độ thi đấu của Ronaldo trong giai đoạn cuối cả hai làm việc cùng nhau tại Old Trafford.

Đánh giá về nguyên lý vận hành của bóng đá đỉnh cao, Ten Hag khẳng định "không ai lớn hơn câu lạc bộ hay quốc gia", dù đó có là Ronaldo hay Messi. Tuy nhiên, ông chỉ ra sự khác biệt lớn trong cách ứng xử với tập thể của hai ngôi sao này: "Đó là điều đáng kinh ngạc ở Messi - cách cậu ấy cống hiến cho Argentina. Thật tuyệt vời khi chứng kiến điều đó. Điều này đòi hỏi sự đầu tư và hy sinh rất lớn từ chính Messi. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đồng lòng thi đấu vì cậu ấy, và đáp lại, cậu ấy mang về những giá trị vô cùng to lớn".

Ten Hag đem Messi và Ronaldo ra so sánh (Ảnh: ESPN)

Ngược lại với Messi, Ten Hag đưa ra những nhận định cay đắng về Ronaldo khi cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha "từ thời Juventus trở đi là mọi thứ đã chấm hết". Thuyền trưởng 54 tuổi đập tan góc nhìn phổ biến về sự tận tụy vượt giới hạn của CR7, khẳng định tiền đạo này đã không còn khả năng tự thúc ép bản thân vượt qua đau đớn để tập luyện ở cường độ cao nhất. Việc hội quân muộn cùng thể lực không đảm bảo khiến Ronaldo hoàn toàn hụt hơi trước sự tàn nhẫn và cường độ chơi bóng khốc liệt tại Premier League.

Nhìn lại giai đoạn huấn luyện tại Man United trước khi chuyển sang làm Giám đốc Kỹ thuật tại FC Twente, Ten Hag nhấn mạnh mọi đội bóng lớn đều sẵn sàng chào đón các ngôi sao, nhưng bản thân ngôi sao đó bắt buộc phải phục vụ tập thể. Dù khen ngợi sự nghiệp vĩ đại của CR7 và trân trọng những danh hiệu FA Cup hay League Cup cùng người hâm mộ Old Trafford, ông khẳng định việc quyết đoán gạch tên Ronaldo là điều bắt buộc vì lợi ích chung của toàn đội.