Team châu Á vô địch, VĐV Việt Nam giành "mưa lời khen"

Từ ngày 15/10 tới 18/10, giải Reyes Cup 2024 đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Đây là giải đấu giữa 2 đội châu Á, châu Âu, mỗi đội có 5 cơ thủ hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, đội châu Á có sự góp mặt của tay cơ Việt Nam - Dương Quốc Hoàng (Hoàng sao).

Đội hình 5 cơ thủ châu Âu bao gồm Mickey Krause, Joshua Filler, Eklent Kaçi, Jayson Shaw, Francisco Sanchez Ruiz.

Hết ngày thi đấu thứ 3 (17/10), team châu Á dẫn trước đối thủ 9-3. Trong ngày thi đấu cuối cùng, có những trận đấu bao gồm Johann Chua vs David Alcaide, Pin Yi/Quốc Hoàng vs Krause/Ruiz, Quốc Hoàng vs Jayson Shaw, Aloysius Yapp vs Francisco S.Ruiz, Carlo Biado vs David Alcaide.

Đội các cơ thủ châu Á bao gồm Johann Chua, Aloysius Yapp, Ko Pin Yi, Carlo Biado, Dương Quốc Hoàng.

Ở loạt đầu tiên, Johann Chua đã để thua David Alcaide 4-5, giúp đội châu Âu rút ngắn tỷ số còn 4-9. Tuy nhiên cặp Pin Yi/Quốc Hoàng đã chơi tốt để thắng Krause/Ruiz 5-3 giúp đội châu Á vượt lên 10-4. Huyền thoại Reyes sau trận này còn xuống chúc mừng Quốc Hoàng và Pin Yi.

Khi đội châu Á chỉ cần 1 trận thắng nữa là thắng chung cuộc (chạm 11) thì đội châu Âu vươn lên mạnh mẽ. Họ thắng liền 2 trận để rút ngắn tỷ số xuống 6-10.

Ở cặp Quốc Hoàng vs Jayson Shaw, thể thức phá bi luân phiên giúp Jayson Shaw như hổ thêm cánh và Quốc Hoàng khó lòng tạo bất ngờ. Trận đó, Quốc Hoàng dù rất cố gắng vẫn thua 2-5. Trận Carlo Biado vs David Alcaide, David Alcaide cũng thắng thuyết phục 5-1.

Đội châu Á vô địch với tỷ số 11-6.

Trận đấu cuối cùng giữa Aloysius Yapp vs Francisco S.Ruiz diễn ra rất hấp dẫn. Chung cuộc, tay cơ châu Á "nặng ký" Aloysius Yapp đã giành chiến thắng 5-1. Sau khi Aloysius Yapp chiến thắng và cũng giúp team châu Á thắng chung cuộc 11-6, đã có khoảnh khắc hài hước xảy ra.

Aloysius Yapp là cơ thủ được bầu chọn hay nhất giải. Ở giải này, Dương Quốc Hoàng được tham dự theo xuất đặc cách do huyền thoại Reyes lựa chọn. Dù vậy, Quốc Hoàng đã chơi tốt, được Johann Chua ca ngợi chẳng kém gì Aloysius Yapp.

Bốn cơ thủ còn lại của team châu Á muốn nâng Aloysius Yapp lên để ăn mừng nhưng... không nổi do Aloysius Yapp quá nặng ký. Nhiều NHM đã bông đùa rằng, Aloysius Yapp nặng ký theo mọi nghĩa, từ hình thể tới khả năng chuyên môn. Còn các tay cơ khác của team châu Á thì bị NHM khuyên cần đi tập thể hình nhiều hơn.