TCP Việt Nam tiếp năng lượng tuổi trẻ qua công trình thể thao mới tại Hải Phòng

Ngày 26/10/2025, tại thôn Mạn Đề, xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng, TCP Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tổ chức lễ khánh thành "Không gian Thể thao Thanh niên" mới, mang đến một diện mạo năng động và hiện đại cho phong trào rèn luyện thể chất của thanh niên địa phương. Đây là công trình thứ 13 được hoàn thiện trong khuôn khổ dự án "Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ", một sáng kiến dài hạn hướng tới việc tạo dựng môi trường vận động lành mạnh và khơi dậy tinh thần sống khỏe trong giới trẻ.

Công trình mới trong dự án "Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ" chính thức khánh thành tại Hải Phòng

Công trình tại Hải Phòng được xây dựng trên diện tích khoảng 900 m², bao gồm 02 sân pickleball và khu tập thể dục ngoài trời. Sau khi hoàn thiện, không gian này có thể phục vụ hơn 200 người mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu rèn luyện của hơn 15.000 cư dân, bao gồm 3.000 thanh niên công nhân, học sinh trong khu vực. Việc đưa vào sử dụng sân thể thao mới không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để người dân rèn luyện thể chất mà còn trở thành điểm kết nối, lan tỏa tinh thần sống tích cực trong cộng đồng.

Trước đó, trong năm 2024, dự án đã hoàn thiện 9 sân chơi thể thao tại Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bắc Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, TP.HCM, Nghệ An, Bắc Ninh và Bình Dương. Năm 2025, TCP Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thiện thêm 6 công trình, trong đó 4 sân tại Tuyên Quang, Gia Lai, Đà Nẵng và Hải Phòng đã đi vào hoạt động, mang lại cơ hội rèn luyện thể chất cho hàng chục nghìn thanh niên trên cả nước.

Chia sẻ tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam, nhấn mạnh: "Với TCP Việt Nam, đầu tư cho thanh niên không chỉ dừng lại ở việc tài trợ những chiến dịch ngắn hạn mà còn là sự đồng hành bền bỉ, hướng tới việc tạo ra giá trị bền vững và tác động tích cực cho cộng đồng. Chúng tôi tin rằng một cộng đồng khỏe mạnh hôm nay sẽ là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của xã hội ngày mai." Ông khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức thanh niên trong việc phát triển phong trào thể dục thể thao, khuyến khích lối sống năng động và tích cực trong giới trẻ.

Với TCP Việt Nam, đầu tư cho thanh niên là sự đồng hành bền bỉ, hướng tới việc tạo ra giá trị bền vững

Đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực, cũng đánh giá cao nỗ lực của TCP Việt Nam khi góp phần hiện thực hóa các sáng kiến thanh niên thành công trình cụ thể:"Phong trào rèn luyện thể chất trong thanh niên đã và đang trở thành nhu cầu thiết yếu, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và văn minh. Việc doanh nghiệp đồng hành giúp lan tỏa những giá trị đó đến cộng đồng một cách thiết thực và bình đẳng."

Với vai trò Đại sứ chương trình, cầu thủ Nguyễn Tiến Linh chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến dự án lan tỏa ngày càng rộng: "Là người gắn bó với thể thao từ nhỏ, tôi hiểu rõ một môi trường tập luyện đúng nghĩa mang lại nhiều lợi ích cho người trẻ. Khi thấy các sân tập mới được đưa vào hoạt động, tôi thực sự vui mừng vì các bạn thanh niên có thêm cơ hội rèn luyện và gắn kết cộng đồng." Anh cho rằng việc đồng hành cùng chương trình giúp mình cảm nhận rõ hơn tinh thần bền bỉ của TCP Việt Nam trong việc "tiếp năng lượng cho thanh niên" bằng những công trình thể thao hiện đại.

Nguyễn Tiến Linh tiếp tục đồng hành cùng "Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ" với vai trò Đại sứ

Dự án "Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ" được triển khai trong giai đoạn 2024–2026 với kế hoạch cải tạo và nâng cấp tổng cộng 20 sân chơi thể thao trên toàn quốc. Mỗi công trình không chỉ là nơi rèn luyện thể lực, mà còn là biểu tượng của tinh thần trẻ trung, tích cực và trách nhiệm cộng đồng – điều mà TCP Việt Nam đang nỗ lực vun đắp như một phần trong hành trình phát triển bền vững tại Việt Nam.