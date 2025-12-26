TCP Việt Nam hoàn thành 15 không gian thể thao thanh niên trên toàn quốc

Thành tựu này không chỉ là kết quả của những ngày công xây dựng, mà còn là dấu ấn cho hành trình bền bỉ nuôi dưỡng một lối sống khỏe mạnh, tích cực và giàu nghị lực trong thế hệ trẻ Việt Nam.

Khởi động từ năm 2024, với sự phối hợp của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC), dự án hướng tới mục tiêu xây dựng 20 không gian rèn luyện thể chất hiện đại, an toàn và gần gũi tại nhiều địa phương trên cả nước trong giai đoạn 2024–2026.

Trong năm đầu tiên, 9 công trình đã được hình thành tại Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bắc Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, TP. HCM, Nghệ An, Bắc Ninh và Bình Dương. Mỗi công trình là lời cam kết rõ nét về nỗ lực mang đến những sân chơi văn minh, tiện ích và dễ tiếp cận cho thanh niên.

Tiếp nối đà triển khai, năm 2025 chứng kiến thêm 6 công trình mới được hoàn thiện tại Tuyên Quang, Gia Lai, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên và An Giang, với tổng diện tích gần 7,000m². Các không gian này được thiết kế đa dạng từ sân bóng đá, bóng chuyền, pickleball đến khu thể dục dụng cụ ngoài trời – đáp ứng nhu cầu rèn luyện phong phú của thanh niên lẫn người dân địa phương, tạo nên những điểm hẹn lành mạnh cho các hoạt động gắn kết cộng đồng.

Đến nay, chương trình đã mang lại điều kiện tập luyện thể thao cho khoảng hơn 30,000 thanh thiếu niên và người dân trên khắp cả nước, góp phần làm thay đổi thói quen vận động và thúc đẩy tinh thần sống khỏe trong cộng đồng.

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chia sẻ: "Thực tế tại nhiều địa phương, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, các công trình thể thao công cộng vẫn còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Việc TCP Việt Nam đồng hành triển khai dự án "Không Gian Thể Thao Thanh Niên – Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ" đã góp phần hiện thực hóa mong muốn về một nơi tập luyện an toàn, văn minh và gần gũi cho thanh thiếu nhi và người dân, đưa thể thao trở thành một phần đời sống hằng ngày của cộng đồng. Dự án cũng là minh chứng cho hiệu quả của mô hình hợp tác công – tư trong các sáng kiến cộng đồng, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với sự phát triển của thế hệ trẻ".

Từ góc nhìn của người trẻ, là Đại sứ của dự án, Tuyển thủ Quốc Gia, Quả Bóng Vàng và gương mặt Thanh Niên Sống Đẹp 2024 Nguyễn Tiến Linh bày tỏ niềm tự hào khi đồng hành xuyên suốt trong hai năm triển khai: "Một sân chơi được đầu tư bài bản và hiện đại luôn mang lại nguồn động lực tích cực cho người dân. Tôi tin rằng khi cơ sở vật chất được đảm bảo, phong trào thể thao cộng đồng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, giúp mọi người hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe mỗi ngày."

Tinh thần đó cũng được TCP Việt Nam khẳng định xuyên suốt quá trình đồng hành cùng thanh niên, Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam, nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng thể thao không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất, mà còn là nền tảng nuôi dưỡng tinh thần bền bỉ, quyết tâm và không bỏ cuộc trong mỗi thanh niên Việt Nam. Hành trình hai năm qua chỉ là bước khởi đầu. TCP Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trẻ qua những dự án ý nghĩa, đóng góp vào việc xây dựng một thế hệ mạnh mẽ về ý chí, vững vàng về thể lực để kiến tạo tương lai đất nước."

Trong năm 2026, TCP Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) cải tạo và đưa vào vận hành thêm 5 sân chơi mới tại nhiều địa phương. Việc hoàn thiện 20 không gian thể thao trong giai đoạn 2024–2026 là dấu mốc quan trọng thể hiện nỗ lực bền bỉ, tâm huyết và chiến lược phát triển bền vững mà TCP Việt Nam theo đuổi – từng bước kết nối sức trẻ, lan tỏa năng lượng tích cực và khơi dậy tinh thần rèn luyện trong cộng đồng.

Song song đó, doanh nghiệp cũng cam kết mở rộng thêm các sáng kiến hướng đến cộng đồng trong thời gian tới, đặc biệt là các chương trình chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho thanh niên Việt Nam – những người đang và sẽ là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước.