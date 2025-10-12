TCP Việt Nam – Hành trình lan tỏa lối sống đẹp cùng thế hệ trẻ Việt Nam

Sự kiện không chỉ là nơi tri ân và ghi nhận những nỗ lực thầm lặng của người trẻ trên khắp mọi miền đất nước, mà còn là minh chứng cho cam kết bền bỉ của TCP Việt Nam trong việc lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và nuôi dưỡng tinh thần nhân văn trong xã hội.

Từ năm 2019 đến nay, TCP Việt Nam – đơn vị sở hữu thương hiệu nước tăng lực Red Bull và Warrior – đã trở thành một người bạn thân thiết của thanh niên Việt Nam thông qua chuỗi chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt", "Ngày hội thanh niên công nhân – Lan tỏa năng lượng tích cực", và đặc biệt là "Giải thưởng Thanh niên sống đẹp". Sáu năm là quãng thời gian đủ dài để khẳng định, đây không chỉ là sự hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp và tổ chức thanh niên, mà còn là một hành trình lan tỏa giá trị sống tốt đẹp, cổ vũ tinh thần dấn thân và lòng nhân ái trong giới trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại gala, ông Nguyễn Quang Hiền Huy – Tổng Giám đốc TCP Việt Nam chia sẻ: "Với chúng tôi, ‘Thanh niên sống đẹp’ không chỉ là một giải thưởng, mà là hành trình dài tiếp lửa. Mỗi câu chuyện đẹp, mỗi hành động nhân văn đều góp phần tiếp năng lượng tích cực, khơi dậy sức sống và lòng nhân ái trong từng người trẻ Việt Nam."

Thông điệp ngắn gọn ấy phản ánh rõ triết lý phát triển bền vững mà TCP Việt Nam theo đuổi. Trong mọi hoạt động của mình, doanh nghiệp luôn đặt yếu tố con người – đặc biệt là thế hệ trẻ – làm trung tâm. Thông qua ba trụ cột chiến lược "Hoàn thiện – Phát triển – Quan tâm", TCP Việt Nam kiên định với định hướng "Tiếp Năng Lượng – Bừng Sức Sống", hướng đến xây dựng một hệ sinh thái tích cực, nơi thanh niên Việt Nam được tiếp thêm động lực để vươn lên, sáng tạo và sống tử tế mỗi ngày.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy – Tổng Giám đốc TCP Việt Nam (trái) lên trao giải thưởng.

Trả lời phỏng vấn, đại diện TCP Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng hành trình sáu năm đồng hành cùng "Thanh niên sống đẹp" là cơ hội để doanh nghiệp không ngừng học hỏi từ chính những người trẻ: "Mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện đều là nguồn cảm hứng lớn, tiếp động lực để TCP Việt Nam vững tin và thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến cộng đồng."

Đó là lời khẳng định cho một tầm nhìn vượt khỏi phạm vi của các hoạt động trách nhiệm xã hội thông thường. Với TCP Việt Nam, việc đồng hành cùng thanh niên không chỉ là tài trợ cho một chương trình, mà là sứ mệnh lâu dài – cùng giới trẻ vun đắp một xã hội nhân văn, tốt đẹp hơn.

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức hằng năm, hướng tới tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp và hoạt động cộng đồng. Các nhân vật được vinh danh năm 2025 tiếp tục mang đến nhiều câu chuyện truyền cảm hứng: từ những người trẻ vượt qua nghịch cảnh ở vùng sâu vùng xa, đến những cá nhân âm thầm cống hiến trong lĩnh vực y tế, giáo dục hay bảo vệ môi trường. Mỗi câu chuyện đều thể hiện rõ tinh thần sống đẹp – sống có trách nhiệm, sống vì người khác – mà chương trình hướng tới suốt những năm qua.

Điều đáng quý là, qua sáu mùa tổ chức, "Thanh niên sống đẹp" không chỉ dừng lại ở việc vinh danh, mà còn trở thành chất xúc tác lan tỏa giá trị sống tích cực. Nhiều tấm gương sau khi được ghi nhận đã trở thành diễn giả, tình nguyện viên hay người truyền cảm hứng trong cộng đồng địa phương – đúng với tinh thần "lan tỏa năng lượng tích cực" mà TCP Việt Nam luôn hướng đến. Chính điều đó đã giúp giải thưởng tạo được tiếng vang và duy trì sức hút đặc biệt trong giới trẻ.

Ở góc độ doanh nghiệp, sự kiên định của TCP Việt Nam trong việc đồng hành cùng giới trẻ là minh chứng cho cách làm CSR (trách nhiệm xã hội doanh nghiệp) đầy chiều sâu và thực chất. Không chỉ dừng lại ở những hoạt động ngắn hạn, TCP Việt Nam đã lựa chọn con đường khó hơn nhưng bền vững hơn – đó là đầu tư vào con người, vào những giá trị tinh thần của thế hệ tương lai.

Đại diện TCP Việt Nam chia sẻ thêm: "Chúng tôi tin rằng điều còn đọng lại sau những giây phút vinh danh không chỉ là sự tự hào của cá nhân được tôn vinh, mà còn là cảm hứng họ mang đến cho cả cộng đồng. Những giá trị như lòng nhân ái, tinh thần dấn thân, sự tử tế trong hành động – dù nhỏ bé – sẽ tiếp tục được lan tỏa đến những người đang tìm kiếm định hướng và niềm tin trong cuộc sống."

Những lời này không chỉ thể hiện cái tâm của một doanh nghiệp có trách nhiệm, mà còn cho thấy tầm nhìn nhân văn của TCP Việt Nam – doanh nghiệp hiểu rằng sức mạnh của thương hiệu không nằm ở sản phẩm, mà ở giá trị tốt đẹp mà họ để lại trong lòng xã hội.

Từ một nhà sản xuất nước tăng lực, TCP Việt Nam đã khéo léo mở rộng thông điệp "Tiếp Năng Lượng – Bừng Sức Sống" ra khỏi phạm vi sản phẩm, biến nó thành kim chỉ nam cho các hoạt động cộng đồng. Bằng việc đồng hành cùng "Thanh niên sống đẹp", TCP Việt Nam đã góp phần tạo ra một thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám sống tử tế — đúng với tinh thần năng lượng tích cực mà thương hiệu này luôn hướng đến.

Khép lại Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2025, hàng trăm bạn trẻ có mặt tại sự kiện mang theo trong mình niềm tự hào và cảm hứng mới. Còn với TCP Việt Nam, đây không chỉ là dấu mốc 6 năm đồng hành, mà còn là khởi đầu cho hành trình mới – hành trình bền bỉ tiếp sức, đồng hành và lan tỏa năng lượng tích cực trong thế hệ trẻ Việt Nam.

"Chúng tôi không chỉ muốn truyền cảm hứng, mà còn mong được cùng thanh niên Việt Nam viết tiếp những câu chuyện đẹp – về nghị lực, lòng nhân ái và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống." – Đại diện TCP Việt Nam chia sẻ.

Với cam kết ấy, TCP Việt Nam đang khẳng định vị thế của mình không chỉ là một doanh nghiệp năng lượng, mà còn là nguồn năng lượng của niềm tin và tinh thần sống đẹp – tiếp sức cho hành trình dựng xây một Việt Nam trẻ trung, nhân ái và tràn đầy sức sống.