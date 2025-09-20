TCP Việt Nam đồng hành cùng thanh niên Đà Nẵng

Đây là dự án dài hạn do TCP Việt Nam cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam và Trung Tâm Tình nguyện Quốc Gia (VVC) với sự phối hợp, đồng hành của thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng triển khai với mục tiêu nâng cấp 20 sân thể thao trên toàn quốc trong giai đoạn 2024 - 2026, nhằm góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho thanh niên Việt Nam.

Ngay trong năm đầu tiên triển khai - năm 2024, TCP Việt Nam đã hoàn thành 9 sân thể thao thanh niên trên nhiều tỉnh thành. Hơn cả việc xây dựng, làm mới lại cơ sở hạ tầng, dự án hướng đến việc trao cho thanh niên một điểm tựa tinh thần, một nơi gắn kết và khẳng định sức trẻ của mình. Các sân sau khi cải tạo đều trở thành điểm sinh hoạt, rèn luyện thể thao sôi nổi, mang lại môi trường lành mạnh cho thanh thiếu niên và cộng đồng địa phương.

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bày tỏ: "Trong năm 2024, dự án đã mang lại những kết quả hết sức tích cực với 9 không gian thể thao thanh niên được đưa vào hoạt động. Đây không chỉ là những công trình hạ tầng thể thao quan trọng, mà còn là điểm hẹn văn hóa, thể dục thể thao, nơi thanh niên rèn luyện sức khỏe, tiếp thêm năng lượng cũng như phát triển tinh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn TCP và TCP Việt Nam, bởi sự chung tay này góp phần thiết thực vào mục tiêu xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam năng động, khỏe mạnh, sẵn sàng hội nhập."

Sự thành công trong năm 2024 cho thấy định hướng của TCP Việt Nam phù hợp với nhu cầu thực tiễn, đồng thời khẳng định tầm nhìn "Tiếp năng lượng, Bừng sức sống" không chỉ dừng lại ở thông điệp cổ động mà đã được hiện thực hóa bằng những công trình cụ thể, thiết thực cho thanh thiếu niên và người dân địa phương.

Trong năm 2025, TCP Việt Nam tiếp tục kế hoạch nâng cấp 6 sân thể thao mới. Đến nay, dự án đã khánh thành 2 sân tại tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Gia Lai, đồng thời đẩy mạnh triển khai thêm 4 sân tại các tỉnh thành khác bao gồm: Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên và Tây Ninh.

Việc khánh thành không gian thể thao thanh niên tại phường An Thắng, TP. Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 9 năm 2025, ngay sau hơn hai tháng sát nhập đơn vị hành chính và chính quyền hai cấp đi vào hoạt động thể hiện sự đồng hành của TCP Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia cùng sự phối hợp của thành đoàn Đà Nẵng trong việc đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền tại địa phương trong việc tạo ra các thiết chế nhằm góp phần chăm lo, nâng cao sức khoẻ, tinh thần cho người dân và thanh thiếu nhi.

Công trình bao gồm thi công mới sân bóng chuyền, lắp đặt khu vực dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời cho người dân, cải tạo sân bóng đá cho thanh thiếu niên. Tổng diện tích hơn 3.400m2, đáp ứng nhu cầu rèn luyện của 200 người mỗi ngày, phục vụ trên 3.000 cư dân và 500 thanh niên công nhân, học sinh trong khu vực.

Đại diện TCP Việt Nam trao quà cho các thanh thiếu niên Đà Nẵng.

Ở đây, mỗi ngày sẽ có hàng trăm bạn trẻ tìm đến để rèn luyện, để tìm lại cân bằng sau giờ học, giờ làm; để biến những giờ thể thao thành khoảnh khắc sẻ chia, gắn kết và tiếp thêm năng lượng sống tích cực.

Sau khi hoàn thiện, công trình sẽ được bàn giao cho Đoàn Phường phối hợp cùng cộng đồng quản lý, đảm bảo duy trì và khai thác hiệu quả, với cơ chế kiểm tra định kỳ hàng quý, 6 tháng và hằng năm.

Chia sẻ về dự án, ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam khẳng định: "Thông qua dự án Không gian Thể thao Thanh niên, TCP Việt Nam mong muốn góp phần tạo dựng môi trường lành mạnh, khuyến khích thanh niên rèn luyện thể chất, nâng cao tinh thần gắn kết cộng đồng. Đây là cam kết dài hạn của chúng tôi nhằm đồng hành cùng sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ Việt Nam – những chủ nhân đích thực của đất nước."

Dự án "Không gian Thể thao Thanh niên – Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ" không chỉ dừng ở việc xây dựng các sân chơi, mà còn là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn và cam kết của TCP Việt Nam trong hành trình đầu tư vào thế hệ trẻ Việt, lan tỏa tinh thần thể thao và và khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Với kế hoạch hoàn thành trọn vẹn 20 sân vào năm 2026, TCP Việt Nam tin tưởng dự án sẽ trở thành một trong những dấu ấn bền vững, đóng góp tích cực cho đời sống thể chất và tinh thần của thanh niên Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.