Taylor Swift xấu hổ vì chồng sắp cưới

Mới đây, ngôi sao NFL Travis Kelce gây chú ý khi xuất hiện tại Rocket Arena cùng bạn gái siêu sao Taylor Swift để cổ vũ đội bóng quê nhà trong trận đấu quan trọng. Cặp đôi ngồi hàng ghế sát sân, liên tục trò chuyện và tận hưởng buổi hẹn hò xem bóng rổ giữa hàng nghìn khán giả.

Tuy nhiên, bầu không khí thực sự bùng nổ ở cuối hiệp 4 khi camera sân đấu bất ngờ quay cận cảnh Travis Kelce trên màn hình. Trong tiếng reo hò cuồng nhiệt từ khán đài, ngôi sao bóng bầu dục hào hứng ngửa đầu uống cạn một lon bia. Màn “quẩy” đầy phấn khích của Kelce nhanh chóng khiến cả sân đấu phát cuồng.

Trong khi khán giả Cleveland thích thú trước màn khuấy động không khí của Travis Kelce, phản ứng của Taylor Swift lại chiếm trọn sự chú ý trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ bật cười ngượng ngùng rồi dùng tay che mắt, gần như không dám nhìn vị hôn phu đang “diễn hết mình” trước hàng chục nghìn người.

Travis Kelce hào hứng uống cạn bia khi cổ vũ bóng rổ (Ảnh: ESPN)

Điều này khiến Taylor Swift bật cười và ngại ngùng (Ảnh: ESPN)

Nữ ca sĩ lấy tay che mặt xấu hổ khi chứng kiến màn quậy banh nóc của vị hôn phu (Ảnh: ESPN)

Travis Kelce sau đó ngủ gục khi đang theo dõi trận đấu (Ảnh: Getty)

Tayloer và Travis Kelce sẽ tổ chức đám cưới vào mùa hè này (Ảnh: Getty)

Không chỉ gây chú ý với màn uống bia trên màn hình lớn, Travis Kelce còn liên tục đứng dậy cổ vũ, quay người về phía khán đài để hâm nóng bầu không khí. Là người lớn lên tại Cleveland Heights, Kelce vốn nổi tiếng là fan cứng của các đội thể thao thành phố này nên anh nhập cuộc cực kỳ nhiệt tình.

Dẫu vậy, niềm vui của nam cầu thủ không kéo dài quá lâu khi Cavaliers cuối cùng nhận thất bại 108-121 trước Knicks. Kết quả này khiến đại diện New York chỉ còn cách Chung kết NBA đúng một chiến thắng nữa.

Ở những phút cuối trận, Travis Kelce tiếp tục khiến dân mạng bàn tán khi bị bắt gặp khoảnh khắc ngủ gật ngay trên ghế, tựa đầu vào vai Taylor Swift. Nữ ca sĩ nhìn bạn trai với biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, tạo nên một trong những khoảnh khắc viral nhất trận đấu.

Cặp đôi khoá môi ngọt ngào gây sốt MXH (Ảnh: Getty)

Travis Kelce diện nguyên cây denim Louis Vuitton phối cùng mũ snapback Cavaliers và đôi sneaker Nike tông maroon - trắng - vàng nổi bật. Trong khi đó, Taylor Swift chọn phong cách tối giản với áo khoác đen, áo thun đen, quần jeans và giày cao gót quai mảnh.

Buổi tối tại Cleveland diễn ra chỉ vài giờ sau khi cặp đôi bị bắt gặp hẹn hò ở khu SoHo, New York City. Taylor Swift xuất hiện với váy đen ngắn cổ điển cùng son đỏ đặc trưng, còn Travis Kelce gây chú ý với chiếc áo Hawaii tua hồng nổi bật. Theo nhiều nguồn tin, cặp đôi đình đám sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 3/7 mùa hè năm nay.