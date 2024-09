Trận chung kết Mỹ mở rộng 2024 vào sáng 9/9 chứng kiến sự xuất hiện của nữ ca sĩ Taylor Swift và bạn trai - ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce. Đồng hành cùng cặp đôi còn có vợ chồng của nữ cầu thủ Brittany Mahomes.

Trong quãng nghỉ của màn so tài, ca khúc nhạc rock “'I Believe in a Thing Called Love” được vang lên. Lúc này, Taylor Swift lẫn Travis Kelce đều nhảy theo và hát theo một cách sôi động.

Hành động gây tranh cãi của Taylor Swift và Travis Kelce trên khán đài của giải quần vợt Mỹ mở rộng

Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy không hài lòng vì cho rằng Taylor Swift và bạn trai đã phản ứng thái quá. Một số người xem còn chỉ ra Brittany cũng cảm thấy ngượng ngùng khi ngồi gần cặp đôi vào thời điểm đó.

“Taylor Swift và Travis Kelce khiến chúng ta rùng mình tại Mỹ mở rộng. Họ trông không tự nhiên chút nào”, một người viết.

“Đây là giải tennis Mỹ mở rộng không phải trên khán đài bóng bầu dục. Chúng tôi cần sự nghiêm túc hơn”, một người khác viết.

“Tôi thấy cô ấy hành động như một cô nhóc 15 tuổi vậy”, người khác lên tiếng.

Taylor Swift và bạn trai gây chú ý với màn xuất hiện vừa qua

Dù vậy, nhiều người vẫn lên tiếng bảo vệ Taylor Swift và bạn trai. Họ cho rằng cô đơn giản chỉ muốn hòa vào không khí trên sân, mang đến nguồn năng lượng tích cực.

Cả Taylor lẫn Travis đều chưa lên tiếng về phản ứng trái chiều vừa qua.

Trước khi xuất hiện trên khán đài tennis, nữ ca sĩ Taylor Swift cũng đã có mặt để cổ vũ cho trận ra quân mùa giải mới của Travis. Tại đây, Travis cùng các đồng đội tại Kansas City đã vượt qua Ravens với tỷ số 27-20.

Lúc này, Taylor đang trong quãng nghỉ sau khi hoàn tất Eras Tour tại châu Âu và có nhiều thời gian cho bạn trai.