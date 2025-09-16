Taylor Swift nấp sau màn chắn chống đạn cao 2 mét khi đến xem vị hôn phu Travis Kelce thi đấu

Taylor Swift vừa có màn xuất hiện gây bão mạng khi tới sân Arrowhead để cổ vũ vị hôn phu - ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce. Thay vì thoải mái bước vào khán đài, nữ ca sĩ lại khiến netizen "há hốc" vì đi sau một tấm màn chắn chống đạn di động cao khoảng 2,1 mét.

Trong video được lan truyền, dàn vệ sĩ theo sát Taylor và mẹ cô - bà Andrea - trong khi màn chắn được di chuyển để che chắn tuyệt đối cho nữ ca sĩ tỷ đô. Hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng ngay đến loạt phim hành động, bởi mức độ bảo vệ quá nghiêm ngặt.

Taylor Swift được bảo vệ nghiêm ngặt khi đến sân cổ vũ vị hôn phu Travis Kelce

Lực lượng an ninh bảo vệ cho Taylor Swift

Chiếc màn chống đạn cao hơn 2m, có giá 150 triệu đồng được sử dụng để bảo vệ “Công chúa nhạc pop"

Động thái này diễn ra đúng lúc dư luận Mỹ vẫn xôn xao sau vụ ám sát nhằm vào Charlie Kirk. Không ít fan cho rằng Taylor đang nâng cấp an ninh để phòng ngừa rủi ro, bởi cô vốn là cái tên "nóng bỏng tay" trong cả âm nhạc lẫn đời sống cá nhân.

Được biết, một tấm màn chống đạn như vậy có giá khoảng 6.000 USD - tức hơn 150 triệu đồng. Netizen bình luận: "An toàn là trên hết", "Chỉ có Taylor mới cần level bảo vệ như phim Hollywood thế này", hay "Thế này thì paparazzi cũng chịu thua".

Chưa hết, thời gian Taylor và Travis còn khiến fan rần rần vì chuyện tình ngọt ngào. Truyền thông tiết lộ chàng cầu thủ đã quỳ gối cầu hôn Taylor ngay trong khu vườn nhà được cải tạo thành vườn cổ tích cực kì lãng mạn, cả hai đều xúc động tới mức rơi nước mắt. Cặp đôi quyền lực giới showbiz và thể thao còn dí dỏm chia sẻ trên Instagram: "Cô giáo tiếng Anh và thầy giáo thể dục đã đính hôn".

Travis Kelce đang là ngôi sao thể thao đình đám khi công bố chuyện đính hôn với Taylor Swift

Không ngoa khi nói, Taylor Swift và Travis Kelce đang là couple hot nhất toàn cầu, từ sân bóng, sân khấu cho tới mạng xã hội - chỗ nào cũng khiến dân tình rần rần bàn tán.

Theo The Sun.