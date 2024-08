Tay vợt Trung Quốc mang cờ Tây Ban Nha lên nhận huy chương Olympic và chi tiết cảm động phía sau

Đối mặt với An Se-young quá mạnh trong trận chung kết cầu lông đơn nữ Olympic Paris 2024, He Bingjiao để thua chỉ sau 2 séc và nhận tấm HCB. Trên bục nhận huy chương, tay vợt người Trung Quốc gây ngạc nhiên khi mang theo một chiếc huy hiệu in hình quốc kỳ Tây Ban Nha.



He Bingjiao cầm huy hiệu in hình quốc kỳ Tây Ban Nha trên tay.

Hành động đặc biệt của He Bingjiao được giải thích là hướng đến đối thủ mà cô từng gặp tại bán kết: Carolina Marín. Trong trận bán kết, Carolina Marín mới là người áp đảo khi thắng 21-14 ở séc đầu và tiếp tục dẫn điểm 10-8 trong séc thứ hai.

Nhưng chấn thương đáng tiếc khiến tay vợt người Tây Ban Nha đành phải bỏ cuộc và nhường tấm vé đi tiếp cho He Bingjiao. Carolina Marín sau đó cũng không thể tham dự trận tranh hạng ba và chia tay kỳ Olympic có thể là cuối cùng trong sự nghiệp mà không giành được tấm huy chương nào.

Carolina Marín phải bỏ cuộc sau chấn thương đáng tiếc.

Mang quốc kỳ Tây Ban Nha lên bục nhận huy chương, He Bingjiao muốn dành sự tôn trọng đến cho Carolina Marín – tay vợt từng giành HCV Olympic Rio de Janeiro 2016.

Truyền thông quốc tế và người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi cho He Bingjiao. Một bình luận trên mạng xã hội X: "Đó là cử chỉ của một VĐV Olympic đích thực. Các VĐV đại diện cho những đoàn thể thao khác nhau nhưng cùng chia sẻ tình yêu và niềm đam mê thể thao".

Một người hâm mộ khác nhận xét: "VĐV nào đến Olympic cũng mong muốn giành chiến thắng. Nhưng có thể thông cảm và chia sẻ với nhau là điều tuyệt vời nhất. Đó chính là vẻ đẹp của Olympic".

Trang El Debate (Tây Ban Nha) viết: "Một hành động đẹp và thể hiện tinh thần fair-play đáng quý đến từ He Bingjiao".