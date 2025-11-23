Tay vợt trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền giành ngôi á quân đơn nữ giải International Series 2025 tại Thái Lan

Thu Huyền có ngôi á quân giải đấu tại Thái Lan để tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình. Ảnh: VBF

Chiều 23-11, Nguyễn Thị Thu Huyền đã thi đấu chung kết đơn nữ U15 tại giải cầu lông trẻ International Series 2025 được diễn ra tại Thammasat (Thái Lan). Tay vợt của Việt Nam là hạt giống đơn nữ số 1 của nội dung. Đối thủ tại chung kết của cô là Nuttaporn Sangthai (Thái Lan, hạt giống số 2).

Tại ván đầu, Thu Huyền là người chơi hiệu quả để áp đảo đối thủ rồi vượt lên giành chiến thắng 21/17. Những tưởng tay vợt của Việt Nam giữ được ưu thế thì Thu Huyền bất ngờ xuống sức trong 2 ván tiếp theo. Chính vậy, Nuttaporn Sangthai thi đấu tốt hơn để giành chiến thắng với tỷ số lần lượt 21/14, 21/18. Sau gần 1 giờ thi đấu trận chung kết, Thu Huyền để thua chung cuộc 1-2 nên có vị trí á quân tại giải lần này.

Ở nội dung đơn nam U15, đại diện của cầu lông Việt Nam là Nguyễn Tấn Nghĩa và Phạm Ngọc Minh đã phải dừng bước tại vòng 1/16 do đó không thể góp mặt ở tứ kết.



Đáng chú ý tại trận chung kết đôi nam U15, cặp tay vợt Nguyễn Tấn Nghĩa và Phạm Ngọc Minh thắng 2-1 (21/19, 13/21, 21/16) trước cặp hạt giống số 8 Hàn Quốc là Bae Jun Yeop, Lee Ho Gun. Hai tay vợt trẻ của Việt Nam đã giành HCV tại nội dung.

Giải cầu lông trẻ International Series 2025 tại Thái Lan tổ chức các nội dung dành cho nhóm tuổi U13, U15, U17, U19. Trong các nội dung dành cho U19, các tay vợt của Việt Nam là Lê Minh Sơn, Nguyễn Tất Duy Lợi, Nguyễn Đình Đạt (nam) và Nguyễn Quỳnh Mai (nữ) không đạt kết quả huy chương đối với thi đấu đơn.