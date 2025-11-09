Tay vợt Thùy Linh lỡ hẹn danh hiệu Super 300 đầu tiên tại Hàn Quốc

Trước đối thủ đang xếp hạng 20 thế giới và là hạt giống số một của giải, Thùy Linh nhập cuộc đầy tự tin. Cả hai tay vợt liên tục giằng co từng điểm số trong nửa đầu ván 1, nhưng những lỗi đánh hỏng đáng tiếc khiến tay vợt Việt Nam bị Chiu vượt lên dẫn 17-13. Tay vợt người Đài Bắc Trung Hoa tận dụng tốt cơ hội để khép lại ván đấu với thắng lợi 21-16.

Bước sang ván 2, Thùy Linh tỏ ra nôn nóng khi tìm cách tung ra những pha cầu khó nhằm tạo đột biến, nhưng chính điều đó khiến cô mắc thêm lỗi. Trong khi đó, Chiu thể hiện sự lì lợm và bản lĩnh ở những pha giằng co, từng bước gia tăng cách biệt và giành chiến thắng 21-15, khép lại trận đấu sau 39 phút.

Với kết quả này, Thùy Linh một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu Super 300 đầu tiên trong sự nghiệp. Đây cũng là lần thứ 4 trong năm 2025, tay vợt 28 tuổi vào đến một trận chung kết, sau các giải Đức Mở rộng, Canada Mở rộng và Việt Nam Mở rộng.

Giải Korea Masters 2025 thuộc hệ thống BWF World Tour Super 300, diễn ra từ ngày 4 đến 9/11 tại tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc. Với ngôi Á quân, Thùy Linh nhận 9.120 USD tiền thưởng cùng 5.950 điểm xếp hạng BWF.