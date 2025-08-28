Tay vợt số 1 châu Á "úp mở" chuẩn bị mở sân Pickleball?

Trên trang cá nhân, Trịnh Linh Giang - tay vợt số 1 châu Á đã đăng tải bức ảnh một sân Pickleball đang được thi công, kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến người hâm mộ tò mò cho rằng anh sắp cho ra mắt sân Pickleball của riêng mình.

Theo những thông tin bên lề được tiết lộ thì dự án này không chỉ có Linh Giang mà còn có sự đồng hành của người bạn thân, người đồng đội quen thuộc Lý Hoàng Nam. Cả hai vốn thường xuyên kết hợp tại các giải đấu, nay lại bắt tay trong lĩnh vực kinh doanh, hứa hẹn mang đến một sân chơi chuyên nghiệp cho các VĐV tại khu vực TP.HCM.

Cũng theo nguồn tin trên thì có thể sắp tới, sau khi có cụm sân của riêng mình, Linh Giang sẽ bắt đầu dành thời gian cho công tác đào tạo. Tuy nhiên số lượng học viên sẽ rất hạn chế và phải thực sự có đủ đam mê với Pickleball.



