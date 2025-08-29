Tay vợt Pickleball "trẩu" nhất thế giới sắp đến Việt Nam

Có vẻ Việt Nam đang trở thành điểm đến đầy sức hút với các tay vợt Pickleball hàng đầu thế giới. Sau sự xuất hiện của Ben Johns, Tyson McGuffin, Andrei Daescu, Anna Bright… thì đến lượt Hayden Patriquin - tài năng trẻ cá tính bậc nhất làng Pickleball chuẩn bị có mặt tại Hà Nội.

Tối hôm qua 28/8, Franklin Pickleball đã công bố thông tin về chuyến du đấu châu Á trong tháng 9 này. Cụ thể, Patriquin sẽ có mặt tại Kuala Lumpur (16-20/9) và Hà Nội (20-22/9). Đây hứa hẹn sẽ là cơ hội để cộng đồng Pickleball Việt Nam thưởng thức màn trình diễn của một trong những tay vợt xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Hayden Patriquin 19 tuổi đã 2 lần vô địch PPA ở nội dung đôi nam. Không chỉ được biết đến là 1 trong những tay vợt có phản xạ tay nhanh nhất thế giới, Patriquin còn nổi lên bởi cá tính mạnh mẽ có phần hơi "trẩu". Người hâm mộ Pickleball đã quá quen thuộc với những cú "bodyshot" thẳng người kèm với 1 thái độ khiêu khích của Patriquin dành cho đối thủ.

Thái độ thường thấy trên sân của Patriquin.

Tay vợt 19 tuổi cùng đồng đội Federico Staksrud

Mới đây, tại MLP Orlando, sau khi kết thúc 1 trận đấu, Patriquin đã tiến ra khu vực lưới giữa sân nhưng không bắt tay mà lại dùng lời lẽ khiếm nhã nhắm vào tay vợt nữ số 1 thế giới Anna Leigh Waters. Sự việc sau đó trở nên căng thẳng đến mức MLP phải ra thông báo chính thức cảnh cáo 2 tay vợt trẻ.

Anna Leigh Waters phản ứng gay gắt sau hành động của Patriquin

Mặc dù gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận cái tên Hayden Patriquin vẫn luôn là một cái tên thú vị được rất nhiều fans Pickleball quan tâm.