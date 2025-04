Tay vợt pickleball hàng đầu thế giới thi đấu tại việt nam

Chuỗi sự kiện được diễn ra từ ngày 11 đến hết ngày 18/04/2025, quy tụ các tay vợt quốc tế và Việt Nam. Trong suốt hành trình này, các vận động viên quốc tế sẽ cùng trải nghiệm những điểm đến biểu tượng của Việt Nam theo lộ trình: Hà Nội – Tràng An (Ninh Bình) – Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) – Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện bao gồm các hoạt động thi đấu, giao lưu cộng đồng, huấn luyện và quảng bá văn hóa Pickleball, giúp hình thành hình ảnh một Việt Nam hội nhập, năng động và giàu bản sắc.

FPT Play là đơn vị truyền hình trực tiếp và độc quyền các trận thi đấu của sự kiện Rise with the flames

Sự kiện quy tụ nhiều vận động viên tên tuổi hàng đầu quốc tế. Trong đó, lần đầu tiên Andrei Daescu, tay vợt số 1 thế giới nội dung đôi tại giải đấu Major League Pickleball (MLP) đến Việt Nam. Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự tham gia của đội Phoenix Flames, quy tụ các tay vợt kỳ cựu như Jack Sock, Genie Bouchard, Tyson McGuffin, Jessie Irvine và Pesa Teoni cùng nhiều ngôi sao Pickleball đình đám khác.

Tay vợt hàng đầu thế giới Andrei Daescu

Trước đội hình quốc tế mạnh mẽ, phía đội Việt Nam quy tụ những gương mặt tiêu biểu nhất, trải rộng từ chuyên nghiệp đến đại diện cộng đồng, bao gồm các vận động viên Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Quỳnh Phan, Trang Red, Phong Coca, Vinh Hiển, Jack Wong, Nam Bún, Thắng Bò, Hoàng Đồng, Minh Trọc, Hùng Anh và Hoàng Bảo Long.

Đáng chú ý, ngày 13/04 tại Tràng An – Ninh Bình, khán giả sẽ được chứng kiến màn so tài biểu diễn giữa các tay vợt hàng đầu thế giới như Andrei Daescu và Jack Sock đối đầu với một số vận động viên Pickleball của Việt Nam, trong không gian thiên nhiên kỳ vĩ của Tràng An. Đây sẽ là hình ảnh ấn tượng, lần đầu tiên xuất hiện trong làng thể thao quốc tế tại Việt Nam. Tiếp nối, ngày 15/04 tại Hà Nội, lần đầu tiên, những trận đối đầu theo thể thức giải MLP được diễn ra giữa đội Pickleball Việt Nam với những tay vợt hàng đầu quốc tế so tài tại cụm sân Đại Kim Complex trong sự kiện "MLP Day".

Tất cả các trận đấu trong khuôn khổ sự kiện được truyền hình trực tiếp trên hệ thống FPT Play, đồng thời livestream trên các nền tảng mạng xã hội chính thức.