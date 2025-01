Tay vợt Nguyễn Thùy Linh không thể nối dài chuyện cổ tích tại Indonesia

Nguyễn Thùy Linh đã thua trận tại tứ kết đơn nữ giải đấu ở Indonesia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải đấu tiếp tục lượt tứ kết các nội dung trong chiều tối ngày 24-1. Trong lượt tứ kết đơn nữ, cầu lông Việt Nam có Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất tham dự và cô gặp đối thủ Shuo Yun Sung (Đài Bắc Trung Hoa).

2 tay vợt khởi đầu ván đầu tiên với tốc độ nhanh khi giằng co từng điểm. Thùy Linh không hề lép vế trước đối thủ khi chơi công, thủ hiệu quả. Vậy nhưng Thùy Linh lại thua những điểm số đáng tiếc vào thời điểm quan trọng nên để đối thủ vượt qua 21/16. Ván thứ 2 nối tiếp thật sự là cuộc giằng co hấp dẫn. Thùy Linh chơi hay trong ván này nhưng may mắn vẫn quay lưng với cô. Cả 2 tay vợt không để đối thủ vượt lên hoàn toàn mà kìm nhau từng điểm qua trong mỗi lần giao cầu. Khép lại ván đấu, Thùy Linh thua 20/22.

Thua chung cuộc 0-2, Nguyễn Thùy Linh dừng bước tại bán kết giải Indonesia Masters 2025. Đây là điều đáng tiếc của tay vợt số 1 nữ Việt Nam khi không thể có được kết quả tốt nhất như kỳ vọng. Giải Indonesia Masters 2025 là giải thuộc cấp độ BWF World Tour Super 500 của cầu lông thế giới và đây là lần đầu tiên Nguyễn Thùy Linh lọt vào tứ kết nội dung đơn nữ khi tham gia.

Trên bảng xếp hạng mới nhất công bố, Nguyễn Thùy Linh đứng vị trí 32 đơn nữ thế giới. Theo lịch trình trong tháng 2 tới, Thùy Linh tiếp tục góp mặt ở các giải quốc tế tiếp theo.