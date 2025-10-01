Tay vợt gốc Việt Learner Tien lại hạ Medvedev, vào chung kết China Open 2025

Ở bán kết Giải Quần vơttj China Open 2025, Learner Tien khởi đầu ấn tượng khi dẫn 3-0 nhưng thiếu kinh nghiệm trong những pha bóng bền giúp Medvedev (hạng 18 ATP) ngược dòng, thắng 7-5 ở set đầu. Sang set 2, tay vợt gốc Việt bứt phá kịp thời để thắng lại 7-5, cân bằng tỉ số.

Bước vào set quyết định, Medvedev gặp vấn đề thể lực, bị chuột rút nhưng trọng tài lại phạt lỗi vì thi đấu thiếu nỗ lực khi để thua game đầu. Tay vợt người Nga tiếp tục bị chuột rút và thua thêm 3 game, buộc phải rút lui.

Chung cuộc, Tien thắng ngược 2-1 (5-7, 7-5, 4-0) để giành quyền vào chung kết. Đây cũng là lần thứ 2 trong năm anh lật đổ được Medvedev, sau trận thắng tại Úc mở rộng.

Trước đó, Tien đã loại hạt giống số 4 Lorenzo Musetti (rút lui vì chấn thương) ở tứ kết, sau khi vượt qua Francisco Cerundolo (2-1) và Flavio Cobolli (2-0) ở các vòng đầu.

Thành tích ấn tượng này giúp Tien có tổng cộng 6 chiến thắng trước các tay vợt Top 10 trong mùa 2025.

Đối thủ của Tien ở chung kết Bắc Kinh sẽ là tay vợt số 2 ATP - hạt giống số 1 của giải, Jannik Sinner (thắng 2-1 trước Alex De Minaur).

Tại giải đấu này, Sinner đang là nhà vô địch 4 lần, và là thử thách lớn nhất trong hành trình tìm kiếm danh hiệu ATP đầu tiên của tay vợt trẻ gốc Việt.