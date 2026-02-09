Tay vợt 14 tuổi TP HCM vô địch giải đấu trẻ ITF

Tay vợt trẻ 14 tuổi của đơn vị TP HCM, Lê Phú Gia đã đánh bại tay vợt Singapore 2-0 để vô địch giải vô địch ITF ASIA U14 (khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á) tại Campuchia vào hôm 7-2.

Tại giải đấu của ITF, Phú Gia đã đánh bại tay vợt Singapore Leon Wei Xi Ho với cách biệt lớn chỉ trong 2 set 6-3, 6-1.

Trước đó, tay vợt này đã lần lượt hạ gục các đối thủ Tenzin Dudu - Bhutan, Nicholas Pak - Singapore. Ngoài ra, tay vợt trẻ này còn vô địch đôi nam cùng Vũ Tuấn Phong.

Phú Gia là tay vợt trẻ khá triển vọng của TP HCM. Trước đó, tay vợt nhí này từng tạo nên cú sốc cho làng vợt Việt Nam khi đánh bại tay vợt giàu kinh nghiệm Nguyễn Văn Phương (hạt giống số 2, tuyển Davis Cup Việt Nam) với tỉ số 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) ở vòng 1/32 giải Vô địch nam nữ Quốc gia 2025 (VTF Pro Tour 200).

Tay vợt sinh năm 2012 này còn từng giành hạng 3 đôi nam Giải U12 đồng đội nam, nữ Đông Nam Á 2024 cùng đồng đội Khắc Nguyện.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam ở giải đấu trên đất Campuchia còn giành một chức vô địch thuộc về Nguyễn Linh Nhi - Tô Bình Nhiên ở nội dung đôi nữ. Sau thành công này, đoàn Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu trong tuần thứ 2 của giải đấu này đến ngày 13-1.