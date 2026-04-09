Tây Ninh gây địa chấn, SLNA thị uy sức mạnh vào bán kết U15 Quốc gia 2026

Chiều 9/4, vòng tứ kết VCK giải U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 khép lại với hai cái tên đầu tiên góp mặt ở bán kết là U15 Sông Lam Nghệ An và U15 Tây Ninh. Nếu đội bóng xứ Nghệ thể hiện sức mạnh vượt trội, thì Tây Ninh lại tạo nên bất ngờ lớn nhất giải đấu tính đến thời điểm này.

Ở trận đấu sớm, U15 SLNA chạm trán Becamex TP.HCM trong màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Đội bóng trẻ xứ Nghệ nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo lợi thế nhờ cú đúp của Trương Văn Tài chỉ trong hiệp một. Dù Becamex TP.HCM nhiều lần vùng lên với các bàn gỡ, SLNA vẫn duy trì thế trận tấn công hiệu quả.

Hiệp hai chứng kiến thế trận đôi công cởi mở khi hai đội liên tục ghi bàn. Tuy nhiên, bản lĩnh và chiều sâu đội hình giúp SLNA luôn ở thế dẫn trước. Chung cuộc, SLNA giành chiến thắng 5-3, qua đó khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho chức vô địch với lối chơi tấn công đa dạng và hiệu quả.

Trong khi đó, trận tứ kết giữa U15 PVF và U15 Tây Ninh diễn ra căng thẳng đúng tính chất một trận “chung kết sớm”. PVF – đội được đánh giá cao hơn – là bên mở tỷ số ở phút 51. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, Tây Ninh đã có câu trả lời bằng bàn gỡ, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Những phút còn lại, hai đội chơi chặt chẽ và không có thêm bàn thắng, buộc trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, các cầu thủ Tây Ninh cho thấy tâm lý vững vàng khi thực hiện thành công cả 5 lượt sút. Ngược lại, PVF chỉ có 4 lần dứt điểm thành công, qua đó chấp nhận thất bại 4-5.

Chiến thắng nghẹt thở giúp Tây Ninh loại đương kim vô địch PVF để giành quyền vào bán kết, tạo nên cú sốc lớn tại giải năm nay. Trong khi đó, SLNA tiếp tục hành trình đầy ấn tượng với phong độ ghi bàn ấn tượng.

Vòng bán kết hứa hẹn sẽ còn nhiều kịch tính khi hai đội bóng giàu khát khao này tiếp tục cạnh tranh cho tấm vé vào chung kết.