Tay lái tệ nhất Ngoại hạng Anh: Sao Chelsea phóng Lamborghini như điên, 9 lần bị phạt vì lái xe nguy hiểm

Wesley Fofana, trung vệ người Pháp trị giá 75 triệu bảng của Chelsea (24 tuổi), vừa được "xướng tên" là "tay lái tệ nhất Ngoại hạng Anh" sau khi bị cấm lái xe thêm lần nữa vì điều khiển chiếc Lamborghini trắng một cách liều lĩnh trên đường cao tốc.

Fofana thú tội với tội danh lái xe nguy hiểm - đây đã là lần phạm lỗi giao thông thứ 9 - và được tòa tha tù, chỉ bị yêu cầu thực hiện 300 giờ lao động công ích.

Phóng Lambo như phim hành động

Theo video từ camera hành trình trình chiếu tại tòa, Fofana bị bắt gặp lạng lách, vượt ẩu, thậm chí chạy vào làn khẩn cấp trên đoạn A3 Esher Bypass ở Hook (Surrey). Đoạn clip khiến cả phòng xử "ồ" lên vì mức độ nguy hiểm.

Khi bị bắt, Fofana đã bị cấm lái xe 2 năm do 8 lỗi phóng nhanh trước đó, nhưng vẫn tiếp tục cầm lái chiếc Lamborghini trị giá hàng trăm nghìn bảng.

Cầu thủ lĩnh lương 200.000 bảng/tuần (hơn 6,9 tỷ đồng/tuần) - người từng tông phải diễn viên Dean Gaffney (EastEnders) hồi năm ngoái - giờ bị cấm lái thêm 18 tháng, dù anh vốn đã không được phép lái cho đến tháng 5/2027.

Rời tòa án Staines Magistrates, Fofana vẫn tươi cười, chỉ phải nộp 85 bảng án phí và 114 bảng phụ phí cho nạn nhân.

Fofana phóng nhanh vượt ẩu trên cao tốc

Wesley Fofana đang khoác áo Chelsea

Thẩm phán gay gắt: "Cậu đang làm gương xấu cho giới trẻ"

Thẩm phán Julie Cooper mắng thẳng: "Cậu biết rõ mình là người được giới trẻ ngưỡng mộ. Nhưng họ không thể mua nổi những chiếc xe đắt tiền như cậu - với các công nghệ an toàn cao. Một cậu bé 17 tuổi vừa có bằng lái có thể bắt chước cậu, lái liều lĩnh và... chết. Cậu cần phải có trách nhiệm hơn".

Fofana, mặc toàn đồ đen - áo sơ mi, áo khoác và quần túi hộp - đến tòa cùng hai vệ sĩ. Anh chỉ mở miệng xác nhận tên, địa chỉ và ngày sinh.

Cầu thủ bóng đá Chelsea Wesley Fofana đến hầu tòa án sơ thẩm Staines

Hành vi không thể biện minh

Công tố viên Rabbi Khan cho biết một người lái xe khác đã quay lại cảnh Fofana phóng nhanh vượt ẩu lúc 4h50 chiều ngày 20/4.

"Bị cáo chạy trên làn khẩn cấp ở tốc độ cao trong khu giới hạn 50 dặm/giờ, vượt liên tục mà không xi-nhan. Hành vi này cực kỳ nguy hiểm", công tố viên nói.

Luật sư của Fofana, Imogen Cox, thừa nhận: "Video nói lên tất cả - 15 đến 20 giây lái xe không thể bào chữa. Anh ấy tự ra trình diện, xin lỗi và nói đã rút ra bài học đắt giá".

"Tay lái lụa" với 47 điểm phạt

Trước đó, hồi tháng 5, Fofana đã bị cấm lái 2 năm vì chuỗi vi phạm tốc độ khi điều khiển Rolls-Royce Cullinan 300.000 bảng, Audi xanh và chiếc Lamborghini trắng nói trên.

Anh đã tích lũy 38 điểm phạt, nâng tổng lên 47 điểm - nhiều hơn cả số điểm Manchester United có ở Ngoại hạng Anh thời điểm đó/

Sống trong biệt thự 4,5 triệu bảng, 6 phòng ngủ, có phòng gym và rạp chiếu phim riêng gần trung tâm huấn luyện Cobham, Fofana vẫn bị cảnh báo: "Nếu tái phạm khi còn bị cấm, anh sẽ gần như chắc chắn phải ngồi tù - và sự nghiệp coi như chấm dứt".

Sự nghiệp chững lại, scandal nối tiếp

Gia nhập Chelsea từ Leicester City năm 2022, Fofana liên tục gặp chấn thương, mới ra sân 2 trận Premier League mùa này. Trước đó, anh từng bị phạt 5.328 bảng và cấm lái 6 tháng hồi tháng 1/2023.