Tay đua bỏ cuộc đua, lao vào chiếc Ferrari bốc cháy cứu đối thủ

Tay đua người Anh Ollie Millroy gửi lời cảm ơn cứu mạng tới Loek Hartog, người đã dừng xe giữa cuộc đua để kéo anh khỏi chiếc Ferrari đang bốc cháy tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: China GT.

Vụ tai nạn xảy ra ở vòng đua thứ 7 trong cuộc đua thuộc Giải vô địch đua ô tô Trung Quốc cuối tuần qua. Sau va chạm giữa hai chiếc xe khác, chiếc Ferrari của Millroy bị đâm mạnh từ bên hông rồi bốc cháy.

Cuộc đua được phất cờ đỏ để tạm dừng. Tuy nhiên, khi các nhân viên an toàn đường đua chưa kịp ứng cứu, Hartog đã dừng xe. Tay đua người Hà Lan tìm cách giải cứu Millroy từ phía cửa bên người lái.

Sau khi giật được một phần cánh cửa ra, anh lấy bình chữa cháy từ một nhân viên gần đó, cố gắng dập lửa hết sức có thể rồi dũng cảm kéo đối thủ gặp nạn ra từ phía bên kia của chiếc xe bị phá hủy.

Millroy được dìu tới bên đường đua trước khi được đưa vào bệnh viện. Tay đua người Anh bị gãy 5 xương sườn, xương đòn, xương bàn tay và ngón tay, cùng chấn thương dập phổi.

“Tôi mang ơn Loek vì đã cứu mạng mình”, Millroy, 36 tuổi, viết trên Instagram. “Anh lập tức dừng xe khi không thấy bóng dáng nhân viên phất cờ hay lực lượng chữa cháy nào, và mạo hiểm tính mạng của chính mình để đưa tôi ra khỏi xe. Tôi không nhớ bất cứ điều gì trong khoảng thời gian từ 30 giây trước vụ tai nạn đến một giờ sau đó, nhưng… tôi sẽ ghi nhớ hành động dũng cảm phi thường của anh ấy suốt đời".

“Một ngày nào đó, tôi sẽ kể câu chuyện này cho ba đứa con của chúng tôi. Trong mắt các con, Loek cũng sẽ là siêu anh hùng vĩ đại nhất từ trước đến nay. Hôm nay, tôi nằm đây với 5 xương sườn bị gãy, gãy xương đòn, gãy xương bàn tay và ngón tay, cùng chấn thương dập phổi. Nhưng mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều. Cảm ơn Loek”.

Về phần mình, Hartog cho biết anh không hề đắn đo về quyết định lao về phía chiếc xe đang cháy để giúp Millroy.

“Khi nhìn thấy một chiếc xe ở phía xa phía trước biến thành quả cầu lửa khổng lồ, tôi gần như chẳng có suy nghĩ gì”, tay đua 23 tuổi chia sẻ. “Từ những gì chứng kiến, tôi thực sự nghĩ rằng người lái có thể không tự thoát ra được. Tôi dừng xe và chạy nhanh về phía chiếc xe đó. Tôi không do dự dù chỉ một khoảnh khắc.

Cảnh tượng ấy thật kinh hoàng. Có những lúc tôi không biết liệu mình có thể đưa Ollie ra ngoài được hay không. Nhưng điều đáng nói không phải là những gì tôi đã làm; tôi chắc chắn nhiều người ở vị trí của tôi cũng sẽ phản ứng hệt như vậy”.

Cuộc đua bị huỷ sau vụ tai nạn. Đội đua của Millroy, FIST Auto, cho biết sẽ không tham gia các cuộc đua China GT tiếp theo cho đến khi ban tổ chức có phương án về những lo ngại liên quan đến an toàn.

“Điều đặc biệt đáng lo ngại là trong buổi phát sóng trực tiếp, ban tổ chức chưa xác minh tình hình tại hiện trường đã vội khẳng định các tay đua tự thoát khỏi xe”, đội đua nêu trong thông cáo.

Thực tế là tay đua của chúng tôi được Loek Hartog cứu ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy, bất chấp nguy hiểm đối với chính anh ấy. Chúng tôi bày tỏ sự kính trọng cao nhất dành cho Loek vì hành động anh hùng, quên mình cứu người”.

Ban tổ chức China GT thừa nhận có “những thiếu sót” trong thông cáo được công bố sau khi cuộc đua bị dừng và không tiếp tục.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, điều tra vụ tai nạn và xây dựng những phương án toàn diện hơn để khắc phục các thiếu sót trong công tác tổ chức thi đấu, hỗ trợ, ứng phó khẩn cấp, cứu hộ và dịch vụ y tế”, thông cáo cho biết.