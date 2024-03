Trên trang cá nhân, Mike Tyson xác nhận sẽ thượng đài biểu diễn với Youtuber Jake Paul vào ngày 20/7 tới. Màn so tài dự kiến diễn ra tại SVĐ AT&T với sức chứa 80 nghìn chỗ ngồi và được phát sóng trên Netflix. Hiện tại, các bên vẫn chưa công bố về số hiệp cũng như hạng cân thi đấu. Màn so tài đánh dấu sự trở lại của "Tay đấm thép". Vào thời điểm lên đài, ông sẽ bước sang tuổi 58, hơn 31 tuổi so với Jake.

Mike Tyson sẽ so tài cùng Jake Paul vào ngày 20/7

"Jake đã tiến bộ đáng kể trong những năm qua. Tôi háo hức xem cậu ta sẽ làm thế nào trước một võ sĩ kinh nghiệm và vĩ đại như tôi. Một trận đấu đãng xem và tôi muốn hạ đo ván cậu ta", Mike Tyson cho hay.

Phía đối diện, Jake cũng chờ đời vào cuộc đối đầu sắp tới. "Tôi muốn trở thành nhà vô địch boxing thế giới. Giờ thì tôi có cơ hội thể hiện trước võ sĩ hạng nặng vĩ đại nhất mọi thời, tay đấm nguy hiểm nhất mọi thời. Đó là cơ hội hiếm có", Jake Paul chia sẻ.

Mike Tyson giữ kỷ lục là nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử quyền Anh. Thời đỉnh cao, ông nổi tiếng với sức mạnh đáng nể từ những đòn tay và đã bỏ túi 44 thắng lợi bằng knock-out trong suốt sự nghiệp. Sau khi tuyên bố treo găng năm 2005, "Tay đấm thép" tái xuất bằng trận đấu biểu diễn hòa với Roy Jones vào năm 2020.

Mike Tyson khi tái xuất võ đài vào năm 2020

Phía đối diện, Jake Paul, 27 tuổi, xuất phát là một Youtuber. Năm 2020, anh này mới quyết định dấn thân sang boxing nhà nghề. Trong 10 trận thượng đài, Jake bỏ túi 9 thắng, 1 thua.