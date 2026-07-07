Tây Ban Nha lập kỷ lục giữ sạch lưới ở World Cup

Tây Ban Nha lập kỷ lục World Cup với trận giữ sạch lưới thứ 6 liên tiếp, trong khi thủ môn Unai Simón kéo dài chuỗi thời gian không để thủng lưới dài nhất lịch sử giải đấu lên 609 phút sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha sáng nay.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente vượt qua Italy năm 1990 và Thụy Sĩ giai đoạn 2006-2010 để trở thành đội tuyển có chuỗi trận không để thủng lưới dài nhất trong lịch sử World Cup. Hành trình ấy bắt đầu từ trận hòa 0-0 với Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2022, trận đấu mà đại diện châu Phi sau đó đi tiếp bằng loạt sút luân lưu.

Tại giải đấu năm nay, Tây Ban Nha mở màn bằng trận hòa không bàn thắng đầy bất ngờ trước Cape Verde, trước khi có 4 chiến thắng liên tiếp mà không để thủng lưới để giành quyền vào tứ kết.

Với cá nhân Simón, thủ môn của Athletic Bilbao đã vượt qua kỷ lục cũ 517 phút liên tiếp không nhận bàn thua trong chiến thắng 3-0 trước Áo ở trận mở màn vòng knock-out. Cột mốc cũ thuộc về huyền thoại Walter Zenga của Italy, người từng có 5 trận giữ sạch lưới liên tiếp tại World Cup 1990 trên sân nhà.

Chuỗi không thủng lưới của Simón bắt đầu từ World Cup 2022 tại Qatar, khi anh góp mặt trong trận thua Nhật Bản 1-2 ở lượt cuối vòng bảng.

Trước trận gặp Bồ Đào Nha, Simón mới chỉ phải thực hiện 4 pha cứu thua tại World Cup năm nay. Áo thậm chí không có cú sút trúng đích nào trước Tây Ban Nha. Nhưng tại Arlington, thủ môn 29 tuổi này đã có 2 pha cứu thua trong hiệp 1, cả 2 đều đến từ các cú dứt điểm của Cristiano Ronaldo.

Pha cứu thua thứ 2 là khoảnh khắc đặc biệt ấn tượng. Simón vẫn còn ở trên không khi với tay ra sau để bắt gọn bóng bằng cả 2 tay. Ronaldo tung cú dứt điểm sau tình huống cú đánh đầu của João Félix chạm vào vai thủ môn Tây Ban Nha. Sau giờ nghỉ, Simón không còn phải đối mặt với cú sút trúng đích nào.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Simón chưa để thủng lưới kể từ trận hòa 2-2 với Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại World Cup hồi tháng 11 năm ngoái.

“Kỷ lục này cũng là thành quả của tất cả các đồng đội của cậu ấy”, HLV Luis de la Fuente nói. “Đó là sự đoàn kết, tinh thần hào phóng, nỗ lực và sự hy sinh. Tất cả đều chiến đấu vì nhau".