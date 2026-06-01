Tây Ban Nha "hủy diệt" Saudi Arabia, gửi lời cảnh báo tới cả World Cup 2026

Sau cú sảy chân ở trận ra quân, Tây Ban Nha đã bùng nổ với chiến thắng đậm trước Saudi Arabia để chiếm ngôi đầu bảng H, đồng thời mở toang cánh cửa vào vòng 1/16 World Cup 2026.

Tây Ban Nha trút cơn thịnh nộ lên Saudi Arabia

Sau trận hòa gây thất vọng 0-0 trước Cape Verde ở lượt mở màn, Tây Ban Nha bước vào cuộc chạm trán Saudi Arabia với áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã đáp trả bằng màn trình diễn thuyết phục nhất của họ kể từ đầu giải.

Ngay từ những phút đầu, La Roja đã áp đặt thế trận với khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Sức ép liên tục được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Yamal (10'). Sau đó, Mikel Oyarzabal lập cú đúp ở các phút 21 và 24, thậm chí suýt nữa có cơ hội hoàn tất hat-trick.

Mikel Oyarzabal có ngày thi đấu chói sáng.

Sau giờ nghỉ, Saudi Arabia cố gắng thay đổi cục diện bằng một số điều chỉnh nhân sự nhưng gần như không thể giành lại quyền kiểm soát. Những pha phối hợp tốc độ của Tây Ban Nha tiếp tục khiến hàng thủ đại diện châu Á rơi vào tình trạng báo động.

Phút 49, Saudi Arabia còn chịu thêm một bàn phản lưới nhà sau pha bóng không may của Hassan Al-Tambakti. Chung cuộc, Tây Ban Nha giành chiến thắng đậm 4-0 trước Saudi Arabia, khép lại trận đấu bằng màn trình diễn gần như hoàn hảo.

Hai bộ mặt trái ngược

Chiến thắng đậm cho thấy đẳng cấp của Tây Ban Nha vẫn ở một tầm cao khác. Sau trận hòa 0-0 với Cape Verde, HLV Luis de la Fuente thực hiện nhiều điều chỉnh về nhân sự và đã thu về hiệu quả rõ rệt. Oyarzabal chơi nổi bật, trong khi sự trở lại của Lamine Yamal giúp hàng công La Roja trở nên biến hóa và giàu tốc độ hơn.

Khả năng pressing, kiểm soát bóng và luân chuyển trạng thái của Tây Ban Nha khiến Saudi Arabia gần như không có cơ hội phản kháng. Đội bóng châu Á chỉ tạo ra một vài tình huống đáng chú ý nhưng thiếu hẳn sự sắc bén trong khâu dứt điểm.

Trận đấu quá khó khăn cho Saudi Arabia.

Về phía Saudi Arabia, trận thua này phơi bày khoảng cách lớn về trình độ giữa họ và nhà vô địch thế giới năm 2010. Hàng phòng ngự thường xuyên mất vị trí, trong khi tuyến giữa không thể chống đỡ sức ép khủng khiếp từ đối thủ.

Dẫu vậy, đại diện Tây Á vẫn chưa hết hy vọng bởi họ mới chỉ có một trận thua sau hai lượt đấu.

Bảng H ngã ngũ chưa xong, lượt cuối sẽ quyết định tất cả

Chiến thắng trước Saudi Arabia giúp Tây Ban Nha vươn lên dẫn đầu bảng H với 4 điểm và hiệu số +4. Trong khi đó, Saudi Arabia dậm chân ở vị trí thứ ba với 1 điểm và hiệu số -4.

Cục diện bảng H vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ bởi trận đấu còn lại của lượt hai giữa Uruguay và Cape Verde sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã nắm lợi thế rất lớn không chỉ để vào vòng 1/16 mà còn là ngôi đầu bảng.

Tây Ban Nha gửi lời cảnh báo tới các đối thủ còn lại của giải đấu.

Ở lượt trận cuối cùng bảng H diễn ra lúc 07h00 ngày 27/6, Tây Ban Nha sẽ chạm trán Uruguay trong trận cầu được dự báo rất hấp dẫn. Trong khi đó, Saudi Arabia buộc phải đánh bại Cape Verde nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, đồng thời chờ kết quả thuận lợi từ cặp đấu còn lại.

Sau một trận ra quân gây thất vọng, Tây Ban Nha đã nhanh chóng tìm lại hình ảnh của một ứng viên vô địch. Chiến thắng hủy diệt trước Saudi Arabia không chỉ giúp La Roja giải tỏa áp lực mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ gửi tới những đối thủ còn lại tại World Cup 2026.