Tây Ban Nha dùng Yamal làm mồi nhử, 'giăng bẫy' Argentina?

Chuyên gia chỉ ra Tây Ban Nha có thể ngăn Argentina bảo vệ ngôi vô địch nếu biến Lamine Yamal thành 'mồi nhử', áp dụng quy tắc 6 giây và ngăn bóng đến chân Messi.

Theo chuyên gia chiến thuật Dean Scoggins của SunSport, nếu muốn đánh bại Argentina để lên ngôi vô địch, Tây Ban Nha không thể chỉ nghĩ đến việc khóa chặt Messi. Họ cần tạo ra một thế trận giúp hạn chế tối đa những thời điểm siêu sao 39 tuổi được nhận bóng trong khoảng trống. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente có thể làm điều đó bằng ba “vũ khí” chiến thuật: biến Lamine Yamal thành mồi nhử, pressing theo quy tắc sáu giây và ngăn đường bóng đến chân Messi.

Yamal không cần ghi bàn để trở thành người hùng

Lamine Yamal chắc chắn là cái tên được chú ý nhất bên phía Tây Ban Nha. Sau một giải đấu bùng nổ, thần đồng 19 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo ra khoảnh khắc quyết định ở trận chung kết. Tuy nhiên, đóng góp lớn nhất của Yamal có thể lại không đến từ những pha rê bóng hay dứt điểm.

Theo Dean Scoggins, vai trò quan trọng nhất của Yamal là trở thành một “chim mồi” chiến thuật. Tây Ban Nha thường xuyên triển khai bóng bằng những tam giác phối hợp nhỏ ở hai biên. Rodri đóng vai trò làm điểm tựa, hỗ trợ tấn công cùng hai trung vệ.

Tây Ban Nha có thể sử dụng Yamal như “mồi nhử” trong các tình huống 1 chọi 1 để tạo khoảng trống. (Ảnh: The Sun)

Mục tiêu của Tây Ban Nha nên là đưa Yamal vào thế đối đầu trực tiếp với hậu vệ biên của Argentina. Để làm được điều này, tiền đạo Mikel Oyarzabal hoặc một tiền vệ sẽ chủ động kìm cặp các trung vệ Argentina.

Điều này khiến các trung vệ Argentina không thể bọc lót cho hậu vệ cánh khi Yamal đột phá. Trong khi đó, hậu vệ phải Pedro Porro sẽ liên tục bó vào trung lộ hoặc dâng cao chồng biên để hỗ trợ.

Argentina sẽ buộc phải di chuyển để chặn đường tấn công bên trong. Nhưng nếu không làm kịp, Tây Ban Nha sẽ tung ra “vũ khí bí mật”: những pha tấn công bất ngờ từ phía sau. Dani Olmo đặc biệt xuất sắc ở kiểu di chuyển này. Vấn đề duy nhất là liệu Tây Ban Nha có đủ cầu thủ trong vòng cấm để tận dụng những khoảng trống đó hay không.

Bẫy sáu giây

Một thử thách khác dành cho Tây Ban Nha là vượt qua hàng tiền vệ nổi tiếng chắc chắn của Argentina. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni thường sử dụng sơ đồ 4-1-3-2 hoặc 4-4-2. Khi đó, khu vực trung tâm bị khoá chặt, khiến thế trận trở nên khó khăn.

Thay vì phối hợp ngắn liên tục, Tây Ban Nha có xu hướng triển khai bóng theo chiều dọc. Dean Scoggins gọi đây là mô hình “lên - trả - xuyên” (up, back, and through). Đầu tiên, trung vệ chuyền thẳng lên cho tiền đạo để kéo một tiền vệ Argentina rời vị trí. Bóng sau đó được trả ngược lại cho tuyến tiền vệ trước khi một đường chuyền xuyên tuyến được tung vào khoảng trống vừa mở ra.

Họ có thể sử dụng điều này để gây sức ép lên Argentina, và khi mất bóng, họ sẽ áp dụng “luật sáu giây” của mình. Ngay khi quyền kiểm soát bị đánh mất, toàn bộ cầu thủ Tây Ban Nha lập tức gây áp lực trong vòng 6 giây để đoạt bóng trở lại. Nếu không thành công, họ lập tức lùi về đội hình phòng ngự kỷ luật.

Tây Ban Nha sẽ cố gắng giành lại bóng trong vòng sáu giây mỗi khi để mất bóng. (Ảnh: The Sun)

Theo thống kê tại World Cup 2026, Tây Ban Nha chỉ mất trung bình 10,1 giây để giành lại bóng - con số rất ấn tượng nếu tính cả những tình huống họ chủ động không pressing ngay.

Dẫu vậy, hệ thống này vẫn tồn tại một điểm yếu. Chỉ cần Argentina vượt qua pha phản công chớp nhoáng và đưa bóng đến chân Messi, toàn bộ cấu trúc phòng ngự của Tây Ban Nha có thể bị phá vỡ.

Vì vậy, Rodri sẽ trở thành mắt xích quan trọng nhất. Tiền vệ của Manchester City không chỉ phải đánh chặn, mà còn phải đọc trước hướng triển khai bóng của Argentina, đóng vai trò như một lá chắn trực tiếp để ngăn bóng đến chân Messi.

Argentina sẽ tiếp tục xoay quanh Messi

Nếu Tây Ban Nha xây dựng hệ thống để hạn chế Messi, thì Argentina lại làm mọi cách để đưa bóng đến chân đội trưởng của mình. Trận bán kết gặp Anh là ví dụ rõ nhất. Trong hiệp một, Messi thường xuyên bị cô lập và không có nhiều khoảng trống để hoạt động.

Sau giờ nghỉ, HLV Scaloni thay đổi cách vận hành. Ông yêu cầu các cầu thủ tuyến hai liên tục băng lên, kéo hàng phòng ngự Anh co cụm vào trung lộ. Khi khoảng trống ở hai biên xuất hiện, Messi bắt đầu có nhiều không gian hơn để nhận bóng và tạo khác biệt.

Nếu Messi thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương, Argentina sẽ tận dụng những pha băng lên từ tuyến dưới để tạo khoảng trống. (The Sun)

Những pha chồng biên của Nicolas Tagliafico hay các tình huống xâm nhập từ Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister đều phục vụ chung một mục tiêu: giải phóng Messi khỏi sự kèm cặp của đối phương.

Theo thống kê, 88% cơ hội ghi bàn của Argentina tại World Cup 2026 đều có sự tham gia của Messi. Đáng chú ý hơn, siêu sao này luôn duy trì khoảng cách khoảng 14 mét với tuyến phòng ngự đối phương khi di chuyển không bóng.

Đó là cự ly đủ gần để đồng đội dễ dàng chuyền bóng, nhưng cũng đủ xa để hậu vệ không thể áp sát ngay lập tức. Nhờ vậy, Messi luôn có thêm một nhịp để khống chế, xoay người và tung ra đường chuyền hoặc pha đi bóng quyết định. Đây cũng là lý do vì sao việc “khóa” Messi gần như không thể chỉ bằng một cầu thủ.