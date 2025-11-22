Tây Ban Nha đã vuột mất Lionel Messi như thế nào?

Tất cả đều biết Lionel Messi chuyển đến Tây Ban Nha và gia nhập học viện La Masia danh tiếng của Barca năm 13 tuổi. Anh có hộ chiếu Tây Ban Nha ngay đêm trước trận đấu với Udinese ở Champions League 2005/06, vì vậy đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển xứ đấu bò. Thế nhưng La Roja chưa kịp làm điều đó thì thần đồng sinh ra tại Rosario đã quyết định chọn đại diện cho quê hương Argentina.

Tất cả nhờ sự can thiệp kịp thời của Jose Pekerman, HLV huyền thoại từng định hình nhiều thế hệ cầu thủ Argentina với 7 năm dẫn dắt các đội trẻ và 2 năm cầm đội một La Albiceleste. Ông kể rằng, sau khi kết thúc nhiệm kỳ ở đội tuyển Argentina vào năm 2006 đã đi khắp châu Âu để mở mang kiến ​​thức huấn luyện.

Ở một trong những chuyến đi, Pekerman tình cờ nghe được các thành viên trong Ban huấn luyện của ĐT Tây Ban Nha kháo nhau về một thần đồng 17 tuổi. Cậu ta tên Lionel Messi và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đang lên kế hoạch triệu tập cho U20 World Cup năm 2004.

Lionel Messi trẻ tuổi trong màu áo Barca.

Tây Ban Nha đã để ý đến Messi sau giải U17 ở Phần Lan và chia sẻ với Pekerman về sự nuối tiếc, bởi nếu có cậu nhóc thiên tài này họ đã vô địch giải đó. Ngoài ra, do quy định của FIFA vào giai đoạn ấy, nếu Messi chơi cho đội trẻ Tây Ban Nha sẽ không có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia khác trong tương lai.

Trở về Buenos Aires, Pekerman lập tức thông báo cho Hugo Tocalli, HLV U20 Argentina vừa chốt xong danh sách tham dự Giải vô địch U20 Nam Mỹ. Ông này rất bối rối trước ý tưởng bổ sung Messi, buộc Pekerman phải giải thích, việc Messi có phù hợp với chiến thuật của đội U20 không phải vấn đề quan trọng, chỉ cần cho cậu ta đá một trận, giao hữu cũng được, rồi ký vào biên bản trận đấu và gửi cho FIFA, thế là xong.

Pekerman quả quyết rằng Messi "là cầu thủ của tương lai". "Tôi không thể sai được", ông nói, "Cậu nhóc này là một phước lành và sẽ tạo nên kỷ nguyên mới cho bóng đá Argentina. Hiện phía Tây Ban Nha đã hoàn thiện thủ tục giấy tờ để Messi chơi cho họ ở U20 World Cup nên Argentina cần hành động gấp".

Messi tại U20 World Cup, đại diện cho Argentina.

Trước thỉnh cầu tha thiết của Pekerman, Messi đã có tên trong danh sách đội U20 Argentina, đồng thời Chủ tịch LĐBĐ Argentina Julio Grondona phải nhanh chóng sắp xếp một trận đấu tại Buenos Aires để Messi có thể ra sân. Pekerman lại yêu cầu trận đấu này phải diễn ra tại Argentinos Juniors, sân vận động nơi Diego Maradona bắt đầu sự nghiệp, bởi linh cảm Messi có khả năng là người kế vị Cậu bé Vàng.

Vậy là trận giao hữu với U20 Paraguay được tổ chức ở Argentinos Juniors, và U20 Argentina giành chiến thắng áp đảo 8-0. Messi vào sân thay Ezequiel Lavezzi trong hiệp một, ghi bàn thắng thứ bảy cho Argentina và kiến ​​tạo một bàn khác. Lần ra sân này chính thức loại Tây Ban Nha khỏi cuộc đua giành thiên tài bóng đá.

Cựu HLV Vicente del Bosque, người vô địch thế giới năm 2010 cùng Tây Ban Nha, từng tiết lộ RFEF đã cố gắng chiêu mộ Messi nhưng bất thành, đồng thời chia sẻ giấc mơ của ông là dẫn dắt La Roja với La Pulga trong đội hình.

Messi nâng cao chức vô địch U20 World Cup.

Về phần Messi, trong cuộc nói chuyện năm 2018, khi vẫn đang theo đuổi giấc mơ vô địch World Cup, đã thừa nhận có một cơ hội để anh khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. "Vào một ngày, có người bạn nói với tôi, nếu cậu chơi cho La Roja, cậu đã là nhà vô địch thế giới rồi. Dĩ nhiên mọi chuyện không diễn ra theo cách ấy. Với tôi, đăng quang cùng Argentina mới là một giấc mơ".

Giờ thì giấc mơ đã thành hiện thực. Messi đã lên ngôi cùng La Albiceleste năm 2022 và đang sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch vào năm 2026. Anh cũng có 196 lần ra sân và ghi 115 bàn thắng, xác lập vị thế huyền thoại ở quê hương Argentina.

Tất nhiên, xứ tango nên có sự tri ân xứng đáng cho Pekerman, người đã đạo diễn thành công phi vụ nẫng tay trên Tây Ban Nha và đưa Messi trở lại nơi anh thuộc về.