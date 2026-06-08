Tất tần tật thông tin 3 lễ khai mạc World Cup 2026

World Cup 2026 sẽ đi vào lịch sử khi lần đầu tiên được tổ chức với ba lễ khai mạc riêng biệt tại Mexico, Canada và Mỹ. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, diễn ra tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia đồng chủ nhà.

Lễ khai mạc chính sẽ diễn ra ngày 11/6 tại sân Estadio Azteca (Mexico City), trước trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi lúc 2h ngày 12/6 (giờ Việt Nam). Chương trình quy tụ nhiều ngôi sao như Shakira, Burna Boy, J Balvin và Tyla.

Lịch trình chi tiết 3 lễ khai mạc World Cup 2026

Ngày 12/6, Canada tổ chức lễ khai mạc riêng tại BMO Field (Toronto) trước trận Canada gặp Bosnia & Herzegovina lúc 2h ngày 13/6. Các nghệ sĩ nổi bật góp mặt gồm Michael Bublé, Alanis Morissette và Alessia Cara.

Cũng trong ngày 12/6, Mỹ sẽ tổ chức đại nhạc hội khai mạc tại SoFi Stadium (Los Angeles) trước trận Mỹ gặp Paraguay lúc 8h ngày 13/6. Sự kiện có sự tham gia của Katy Perry, LISA, Anitta, Future và Rema.

Theo truyền thông quốc tế, FIFA đã giao trọng trách dàn dựng cả ba lễ khai mạc World Cup 2026 cho đạo diễn nổi tiếng người Italy Marco Balich. Ông là cái tên đứng sau hàng loạt sự kiện tầm cỡ thế giới, trong đó có lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Milan Cortina 2026 gây tiếng vang hồi đầu năm.

Chia sẻ về dự án đặc biệt này, Marco Balich thừa nhận đây là một thách thức chưa từng có khi phải đồng thời sản xuất ba chương trình tại ba thành phố thuộc ba quốc gia khác nhau. Mỗi lễ khai mạc sẽ được vận hành bởi ê-kíp từ 260 đến 300 nhân sự, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ để đảm bảo chất lượng và bản sắc riêng cho từng sự kiện.

Với ba lễ khai mạc cùng dàn sao quốc tế hùng hậu, World Cup 2026 hứa hẹn trở thành kỳ World Cup có quy mô lễ hội và giải trí lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Tú Tú.