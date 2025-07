Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino phát biểu khi đứng trước rất nhiều huyền thoại bóng đá.

Đội vô địch Champions League, Paris Saint-Germain sẽ gặp Chelsea trong trận chung kết FIFA Club World Cup vào Chủ nhật tại sân vận động MetLife, New Jersey. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều giờ địa phương, với dự báo nhiệt độ là 28,8 độ C khi bắt đầu. Điều kiện này thuận lợi hơn rất nhiều so với trận bán kết vào thứ Ba cũng ở sân MetLife, khi Chelsea và Fluminense bắt đầu trận đấu lúc 3 giờ chiều ở nhiệt độ lên đến 35,5 độ C…

Tiền vệ Enzo Fernandez của Chelsea đã thúc giục FIFA xem xét lại lịch trình cho World Cup năm sau, tuyên bố thời tiết nóng bức này “rất nguy hiểm để thi đấu”. Và người đứng đầu FIFA tin rằng, khi các sân ở Atlanta, Dallas, Houston và Vancouver - đều có mái che và điều hòa không khí - có trong danh sách đăng cai World Cup 2026 sẽ giảm thiểu các vấn đề về nhiệt độ ban ngày và khí hậu.

“Mỗi lời chỉ trích mà chúng tôi nhận được đều là nguồn tư liệu để chúng tôi nghiên cứu và phân tích những gì có thể làm tốt hơn”, Infantino phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở New York. “Tất nhiên, nhiệt độ cao là một vấn đề. Năm ngoái, tại Thế vận hội ở Paris, các trận đấu ban ngày, ở tất cả các môn thể thao, đều diễn ra trong điều kiện rất nóng. Thời gian nghỉ giải lao rất quan trọng và chúng tôi sẽ xem xét những gì mình có thể làm, nhưng chúng tôi có sân vận động có mái che và chắc chắn chúng tôi sẽ sử dụng những sân vận động này vào ban ngày vào năm tới”.

Gianni Infantino khẳng định các sân vận động có mái che sẽ được sử dụng tại World Cup 2026.

Infantino và FIFA đã bị các cầu thủ và HLV chỉ trích vì quyết định tổ chức FIFA Club World Cup mùa hè với 32 đội. Nhưng Chủ tịch FIFA đã bảo vệ giải đấu, và tiết lộ một số đội bóng châu Âu không vượt qua vòng loại đã đề nghị được mời. “Tôi đã nói chuyện với các đội bóng châu Âu đến đây và tất cả đều rất vui mừng”, ông nói. “Và một số đội bóng châu Âu không vượt qua vòng loại đã gọi cho chúng tôi tại FIFA, và hỏi liệu họ có thể tham gia hay không. Tất nhiên chúng tôi rất muốn có Liverpool, Arsenal, Man.United, Tottenham, AC Milan và Barcelona ở đây, nhưng luôn có một tiêu chí vòng loại. Chúng tôi sẽ xem tương lai sẽ mang lại điều gì. Chúng tôi sẽ cải thiện điều này, chúng tôi đã nhận được những lời chỉ trích và chúng tôi phải làm tốt hơn”.

“Giới hạn một quốc gia nên là 2 hay 4 đội? Có rất nhiều yếu tố chúng ta có thể cân nhắc. Hiện tại, chúng ta sẽ tiếp tục với giải đấu này vào năm 2029 và chúng ta sẽ xem xét”, Infantino nói thêm. “Tôi tôn trọng tất cả mọi người và mọi ý kiến của mọi người. Tôi đã có ý kiến riêng trước giải đấu và ý kiến này giờ đây càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là một thành công to lớn, vô cùng to lớn và kỷ nguyên vàng son của bóng đá đã bắt đầu”.