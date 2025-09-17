Tập gym để khoẻ mạnh chăm con gái, bố đơn thân U60 bỗng hot rần rần MXH vì body quá đỉnh, trẻ đẹp ngỡ ngàng

Bố đơn thân U60 khoe body đẹp như tạc tượng trong phòng gym, hot rần rần MXH vì phong độ hơn khối trai trẻ

Năm 2021, khi bước sang tuổi 56, ông bố đơn thân người Thái Lan - PassaVee Loputhai - đã trở thành hiện tượng mạng xã hội nhờ body "cực phẩm" không góc chết. Từ một doanh nhân bất động sản thành đạt, PassaVee bất ngờ nổi tiếng toàn châu Á sau khi con gái của ông - Metur Loputhai (khi ấy 20 tuổi) - chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc bố mình tập thể dục tại nhà.

Trong video, thay vì hình ảnh một ông bố bụng bia thường thấy, PassaVee gây sốt với cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc và làn da căng bóng. Thậm chí, ông thường xuyên thoải mái đi lại quanh nhà ở Bangkok mà không mặc áo để khoe thân hình vạm vỡ. Sự đối lập giữa số tuổi và ngoại hình như trai đôi mươi của PassaVee khiến cư dân mạng không ngừng bàn tán, khen ngợi. Sau 4 năm, giờ đây, PassaVee đã 60 tuổi nhưng ông vẫn khiến netizen trầm trồ không ngớt với những hình ảnh cực chăm chỉ trong phòng gym.

Bố đơn thân hot rần rần Thái Lan vì body cực phẩm tuổi U60

Và khi bước sang tuổi 60, PassaVee vẫn sở hữu body cơ bắp khiến khối trai trẻ chạy theo dài dài

Trên TikTok, Metur đăng nhiều clip hơn về bố mình, từ những khoảnh khắc hai cha con tập luyện, nhảy nhót cùng nhau cho đến đời sống thường ngày. PassaVee thú nhận, ban đầu ông tập gym chỉ vì một mục tiêu duy nhất: khỏe mạnh để chăm sóc con gái. "Tôi là một ông bố đơn thân, nên tôi muốn giữ sức khỏe để lo cho con tốt hơn. Sau đó, khi con buồn chán, nó quay video TikTok cùng tôi, và tôi không ngờ mọi người lại thích chúng đến vậy", ông chia sẻ.

PassaVee bắt đầu tập luyện nghiêm túc từ năm 2018, duy trì các bài tập tim mạch, tạ, chạy bộ. Khi Covid-19 bùng phát, ông phải chuyển sang tự sáng tạo cách tập tại nhà nhưng vẫn giữ được thói quen rèn luyện đều đặn. Ngoài việc tập luyện, ông còn áp dụng chế độ ăn giàu protein tự nhiên với ức gà, trứng, phô mai tươi, đồng thời hạn chế tinh bột và đường. Nhờ thế, vóc dáng ông luôn giữ ở mức lý tưởng, khiến nhiều thanh niên cũng phải ghen tị.

Không chỉ nổi tiếng với ngoại hình, PassaVee còn có phong cách sống phóng khoáng, hiện đại, không ngại diện những outfit tối giản nhưng "hack tuổi" cực mạnh. Là chủ sở hữu bộ sưu tập xe Ferrari đắt đỏ, ông càng khiến hình ảnh của mình thêm phần phong độ và cuốn hút.

Visual trẻ đẹp lại biết cách "hack tuổi" bằng phong cách thời trang thời thượng, PassaVee khiến netizen không khỏi xuýt xoa vì diện mạo không tuổi dù đã U60

Hiện tại, những đoạn clip của hai cha con thu hút hàng triệu lượt xem, và PassaVee cũng dần quen với việc được gọi là "ông bố hot nhất TikTok". Ông nói vui: "Điểm trừ duy nhất khi nổi tiếng là các đồng nghiệp hay trêu chọc tôi. Nhưng tôi rất vui vì điều đó khiến con gái hạnh phúc và còn truyền cảm hứng cho nhiều người duy trì lối sống lành mạnh hơn."

Ông bố đơn thân phong độ ngời ngời khi ở bên con gái

Bố đơn thân U60 đưa con gái vào lễ đường, phong độ ngời ngời còn được nhận xét lất át cả chú rể



